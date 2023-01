Lode gréckej a tureckej pobrežnej stráže si vymenili varovné výstrely, obe strany majú svoju verziu udalosti

Informácie o zraneniach nie sú

5.1.2023 (Webnoviny.sk) -Posádka hliadkovej lode gréckej pobrežnej stráže vo štvrtok ráno vystrelila varovné výstrely, aby, ako tvrdia Atény, odradila loď tureckej pobrežnej stráže, ktorá sa do nich v Egejskom mori snažila naraziť.Turecká pobrežná stráž zase uviedla, že jej posádka v reakcii tiež vystrelila do vzduchu a odohnala grécke plavidlo.Incident sa podľa Grékov stal pri gréckom ostrove Farmakonissi, 1,5 námornej míle v gréckych teritoriálnych vodách, keď bola pobrežná stráž na misii s cieľom identifikovať tri turecké rybárske lode.Pobrežná stráž uviedla, že varovné výstrely vypálili do vzduchu v zabezpečenom sektore a turecká pobrežná stráž sa stiahla smerom k tureckému pobrežiu. Informácie o zraneniach či škodách na lodiach neposkytla.Turecká pobrežná stráž však udalosti opisuje inak. Podľa nej loď gréckej pobrežnej stráže obťažovala turecké rybárske člny pri egejskom rezorte Didim, čo viedlo k vyslaniu pobrežnej stráže.Tá odohnala grécke plavidlo z oblasti, čo podľa vyhlásenia umožnilo tureckým rybárskym lodiam pokračovať v činnosti. Grécka pobrežná stráž podľa Turkov strieľala do vzduchu na odchode z oblasti, na čo oni reagovali rovnako.Spory medzi Gréckom a Tureckom, ktoré sú obe v NATO , trvajú už desaťročia. Krajiny sa sporia o hranice v Egejskom mori aj pre vojnou rozdelený ostrov Cyprus, no v ostatných rokoch sa napäté vzťahy Atén a Ankary zhoršili aj pre migráciu a ložiská plynu vo východnom Stredozemnom mori.Turecko tiež viní Grécko, že vyzbrojuje svoje ostrovy v Egejskom mori a turecký prezident v posledných mesiacoch opakovane robil narážky o invázii do Grécka. Grécko kontruje, že potrebuje brániť svoje ostrovy pred možným tureckým útokom.