Situácia na hraniciach s Ukrajinou si nevyžaduje aktiváciu ďalšej fázy, Slovensko sa aktuálne nachádza vo fáze nula

Majú vytvorené zázemie

Dva vykurované stany

5.1.2023 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo vnútra SR zefektívnilo poskytovanie služieb v súvislosti s osobami utekajúcimi pred vojnou na Ukrajine.Ako však informovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová , podľa schváleného kontingenčného plánu sa Slovensko nachádza vo fáze 0, keďže počet osôb vstupujúcich na územie Slovenska z Ukrajiny dva dni po sebe nepresiahol 5 000.Podľa jej slov zároveň neboli naplnené ďalšie kritériá, ktoré by vyžadovali aktiváciu fázy 1. Týmito kritériami sú výrazné zhoršenie bezpečnostnej situácie na Ukrajine, eskalácia vojenských operácií na juhu a východe Ukrajiny či zvýšenie počtu vnútorne vysídlených osôb na území Ukrajiny.„Počas predchádzajúcich mesiacov prebiehali intenzívne prípravné práce v okolí troch hraničných priechodov, kde sa vytvorilo kontajnerové zázemie vhodnejšie do zimného prostredia tak pre hraničných koordinátorov, ako aj pre vybrané mimovládne organizácie, ktoré podpísali s ministerstvom vnútra memorandum o spolupráci," uviedla Eliášová.Na najväčšom hraničnom priechode Vyšné Nemecké sú aktuálne zastúpené tri mimovládne organizácie, pričom zázemie pre prípad aktivácie fázy 1 je plne pripravené aj Slovenský Červený kríž „Materiálno-technické vybavenie je zabezpečované ministerstvom vnútra v riadiacej pôsobnosti Okresného úradu Košice, ktorý plní úlohu koordinátora ako regionálny operačný štáb," doplnila Eliášová.Doplnia, že Vyšné Nemecké je zároveň hraničným priechodom, ktorý disponuje možnosťou núdzového ubytovania v dvoch vykurovaných stanoch s podlahou a ďalším vybavením.„Stany disponujú 24-hodinovou obsluhou a kapacitou 15 osôb. V súčasnosti zvyknú v priestore prespať 1 - 2 osoby za noc. V noci je koordinátorom Sekcie krízového riadenia odídencom v prípade záujmu ponúknutá možnosť transferu do tranzitného centra v Michalovciach, ktoré je plne v kompetencii ministerstva vnútra," dodala Eliášová.Na hraničných priechodoch Ubľa a Veľké Slemence sú vytvorené podobné zázemia prispôsobené ich veľkosti bez lôžok.Na oboch priechodoch je prítomná Slovenská humanitná rada a v prípade aktivovania fázy 1 majú už ministerstvom vnútra predpripravené kontajnerové pracoviská Slovenský Červený kríž a IPčko