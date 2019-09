Lodenica privítala tretí deň hviezdy českej scény aj legendu T. Rex

Na snímke publikum pred hlavným pódiom festivalu Lodenica v Piešťanoch v piatok 30. augusta 2019. Foto: TASR Martin Palkovič Foto: TASR Martin Palkovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Piešťany 1. septembra (TASR) – V piešťanskom autocampingu skončil v nedeľu nad ránom 21. ročník country a folkového festivalu Lodenica. Záverečný deň minulého ročníka skrátila silná búrka, tento rok však vyšlo organizátorom všetko, počasie aj zostava účinkujúcich interpretov a skupín.V programe tretieho dňa (31. 8.) vystúpil prešovský pesničkár Edo Klena (1964), ktorý pôsobí na slovenskej hudobnej scéne od roku 1986. V roku 2006 založil kapelu Edo Klena a Klenoty. Na svojom konte majú albumy Republika Šariš (2012), Laska a Love (2014), Škaredý deň v Chujave (2016), kompiláciu Klena & Klenoty 2006-2011 (2018), najnovším je album Vata, ktorý vydali v marci tohto roku. Z neho zahrali piesne Samé otázky, Bol som tu, Sloha, refrén, pridali aj piesne z predchádzajúcich platní Nemôžem zato, Robo trocha hulí, Potlach či Mária.“ povedal pre TASR.K veteránom slovenskej country scény patrí skupina Bukasový masív. Pochádza z Modry, na scéne je od roku 1984. Bratia Imrich a Branislav Dugovič spolu s Miroslavom Malinovským a Milanom Šimkovičom majú na svojom konte sedem vydaných albumov a viacero známych hitov. Fanúšikom dali možnosť zaspievať si v ich špeciálnom dialekte pesničky U zubára, Lítam s táčkama, Až nám Rusi zavrú ropu, Juanita Bananna, Táhnu černé mraky či Linka z Pezinka.Nostalgia, alebo aj príjemná spomienka na slávne časy, to bol koncert formácie Jan Vančura a Plavci. Spevák, textár a gitarista Jan Vančura (1947) je dlhoročným členom skupiny, ktorú poznáme pod názvom Rangers, potom Plavci a po nežnej revolúcii opäť Rangers. Pôvodní Rangers vznikli v roku 1964, tri roky nato vyhrali prvý ročník folkového festivalu Porta v Ústí nad Labem. Rok nato vydali prvý singel a v roku 1969 prvú LP platňu s názvom The Rangers. Už v roku 1970 mali na svojom konte prvý milión predaných platní. V roku 1971, na nátlak agentúry Pragokoncert si zmenili názov na Plavci. Pesničky, ktoré zazneli z pódia, počúvajú už štyri generácie fanúšikov. Stále sú známe a diváci pred pódiom si ich spievajú spolu s kapelou, aj keď viacerí z nich sú podstatne mladší ako skladby samotné. Boli nimi Zvedněte kotvy, Inženýrska, Vím, vím, 500 mil, Smutný psaní, Láska je věc kouzelná, Vysočina, Kopej hrob svůj, Argema či Pole s bavlnou.uviedol pre TASR Jan Vančura.Legendu striedala legenda, spevák, gitarista a pesničkár František Nedvěd so skupinou Tie Break. František (1947) spolu so starším bratom Janom založili v roku 1972 trampskú skupinu Toronto. V roku 1974 vyhrali prvýkrát festival Porta so skladbou Kamarád. Ešte v roku 1974 premenovali skupinu na Brontosauři. V polovici roku 1975 skupinu rozpustili a Jan spolu s Františkom Nedvědom a Zdenou Tichotovou sa na rok stali členmi skupiny Spirituál Kvintet. V roku 1976 obnovili formáciu Brontosauři. Rozišli sa v roku 1997, každý z bratov koncertoval sólovo. V roku 1998 vydal František prvý sólový album Neváhej a vejdi, rok nato druhý album Druhé podání. Dnes má na svojom konte šesť albumov, šiesty s názvom Pátá vyšiel v roku 2006. Aj ich pesničky počúvajú a spievajú si na koncertoch už tri generácie, medzi nimi Kočovní herci, Devatenáct, Jablůňka, Jsem tvůj déšť či Máme jen sebe. A hity Růže z papíru, Skládanka, Stánky, Podvod, Na kameni kámen, Souhvězdí jisker i Kamarád patria už dnes k večným songom českého country a folku.povedal pre TASR František Nedvěd.Lodenica je známa tým, že každý rok privezú organizátori legendu hudobnej scény 70. Rokov. V Piešťanoch už hrali anglickí Sweet či škótski Middle of the Road, v sobotu večer sa predstavila ďalšia legenda, skupina T. Rex. Jej zakladateľ Marc Bolan aj jeho spoluhráč Mickey Finn už dávno odišli do muzikantského neba, ich nasledovníci sa snažia oživiť zašlú slávu 70. rokov. Táto formácia začala v septembri 1967 ako akustické duo, v decembri 1970 rozšíril Marc Bolan kapelu na štvoricu. Zároveň v decembri 1970 vydali debutovú LP platňu s názvom T. Rex. Ich úspešná dráha skončila v septembri 1977, keď líder Marc Bolan zomrel pri dopravnej nehode. V anglickej singlovej TOP 40 hitparáde mali 17 skladieb, štyri z nich sa dostali na prvú pozíciu. Ich tvorbu dokumentuje osem vydaných štúdiových albumov a tri hitové kompilácie. Najúspešnejším bol Electric Warrior, vydaný v septembri 1971, ktorý sa dostal až na prvé miesto v rebríčku albumov. Na Lodenici ponúkli trinásť hitov, boli nimi Metal Guru, Telegram Sam, Solid Gold Easy Action, Born To Boogie, New York City, Teenage Dream, Children of the Revolution, Laser Love, I Love To Boogie, Jeepster, Get It On, 20th Century Boy a Hot Love.povedal pre TASR Paul Fenton, v kapele dnes jediný, ktorý zažil najslávnejšie časy v prvej polovici 70. rokov.Na Lodenici nemôže chýbať ani bard slovenskej country scény, spevák, skladateľ, textár, gitarista aj producent Allan Mikušek (1967). Hudobnú dráhu v auguste 1988 v skupine Podkova. Po piatich rokoch sa rozhodol pre sólovú dráhu. Už v závere roka 1992 vydal prvý sólový album Allan. Dva roky nato pridal druhý album Stále hrám. Ďalšími boli Hviezda na tričku (1998), Krídla (2000), Šesť strún (2001) a To najlepšie naživo (2003). Do playlistu zaradil piesne Skúšam, Show musí byť, Prvý krát, Známa vec, Košeľa, Šťastná, ako žena má byť, Ty si tá, Zázrak, Stále hrám, Čo o mne vieš?, Dážď a Hviezda na tričku.