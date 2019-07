Lodenici Slávie UK hrozí zánik, Kohlová to považuje za absurdné

Martina Kohlová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 2. júla (TASR) - Kanoistom Slávie UK Bratislava hrozia vážne existenčné problémy. Tvrdia to predstavitelia jedného z najvýznamnejších kanoistických klubov na Slovensku, ktorí nie sú spokojní s prístupom Fakulty Telesnej výchovy sa športu Univerzity Komenského (FTVŠ UK). Slávisti tvrdia, že dekan Marián Vanderka im bez relevantných argumentov zvýšil nájomné a v roku 2015 nepodpísal zmluvu, ktorá sa od roku 1968, keď klub vznikol, predlžovala o každé štyri roky.Kanoistický klub Slávia UK založili súbežne so zriadením lodenice FTVŠ na lodi Liptov v Bratislave. Odvtedy udržiavajú oba subjekty rovnaké priestory. Podľa bývalého prezidenta Slovenskej kanoistickej asociácie a jedného zo zakladateľov klubu a terajšieho viceprezidenta Európskej kanoistickej asociácie Miroslava Haviara, fungovala spolupráca 50 rokov bezproblémovo. Klub neplatil žiadne nájomné, ale zabezpečoval údržbu lode a to aj finančne. Dohoda o spolupráci sa s FTVŠ podpisovala každé štyri roky, v roku 2015 ju však už dekan nepodpísal.Haviar zdôraznil, že v roku 2015 loď zrekonštruovali, 108-tisíc eur stála výmena dna. Ďalšiu položku 21-tisíc eur "zhltla" nová elektroinštalácia a rekonštrukcia nástupného mostíka. Členovia klubu sa prostredníctvom brigádnických prác podieľali na oprave sumou 24.717 eur, a financovali všetky práce. Celkovo vynaložili na záchranu plavidla 46.559 eur. V opačnom prípade by loď zošrotovali. Na jej záchranu prispela aj zbierka, do ktorej prevažne členovia klubu prispeli sumou 31.171 eur.povedal Haviar.Informoval že v januári tohto roka Slávisti dostali mail, v ktorom FTVŠ vyzýva na uzavretie zmluvy o nájme v sume 1,5 eura za meter štvorcový. Táto suma je podľa predstaviteľov klubu neobvyklá oproti ostatným priestorom v danej lokalite, ostatné kluby vraj platia UK štvornásobne nižšiu sumu. FTVŠ navyše žiada od Slávie doplatiť nájomné aj za predošlé štyri roky, čo je podľa predstaviteľov klubu protiprávne.Kanoisti sa s fakultou chcú dohodnúť, ale všetky ich návrhy dekan údajne rázne zamieta. Slávisti odmietli podpísať novú nájomnú zmluvu bez započítania investície pri oprave lode a od FTVŠ dostali výpoveď.povedal Haviar.Športový riaditeľ Slovenskej kanoistiky Filip Petrla však vidí aj iné problémy.Petrla v klube trénoval aj Martinu Kohlovú, dlhoročnú reprezentantku Slovenska v rýchlostnej kanoistike. Štartovala na OH 2008 v Pekingu, na OH 2012 v Londýne a aj na OH v roku 2016 v Riu de Janeiro. Je trojnásobná medailistka z MS.uzavrela Kohlová.