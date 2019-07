Triatlonista Buček dostane za záchranu života plaketu fair play

Michal Buček, archívna snímka. Foto: escapade.com.hk Foto: escapade.com.hk

Bratislava 2. júla (TASR) - Slovenský triatlonista Michal Buček dostane za záchranu života pri pretekoch najvyššie ocenenie EFPM – Európsku plaketu fair play. Návrh na ocenenie za príkladný čin podal Klub fair play Slovenského olympijského a športového výboru (KFP SOŠV).Buček na medzinárodných pretekoch v severočínskom Tchien-ťine asi 500 metrov od brehu narazil do nehybného tela topiaceho sa pretekára. Namiesto toho, aby pokračoval v súťaži, zachoval sa hrdinsky. S telom odplával k najbližšiemu záchrannému člnu a už z diaľky kričal, že treba privolať záchranárov. Nevládne telo pomohol vyložiť do člna a začal pomáhať s resuscitáciou. Až keď bolo jasné, že záchrana bude úspešná, skočil naspäť do vody a psychicky otrasený pokračoval ďalej v súťaži. Napriek všetkému prišiel do cieľa na štvrtom mieste.V cieli sa Buček dozvedel, že pretekára sa v nemocnici vďaka rýchlej pomoci podarilo prebrať k životu.povedal o dramatickej udalosti Buček.Na margo udelenia Európskej plakety fair play konštatoval, že po mnohých oceneniach, ktoré v živote dostal na športových súťažiach, je Cena EFPM jeho najväčšie vyznamenanie, je šťastný a vďačný za ňu.dodal Buček na stránke olympic.sk.