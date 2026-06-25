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25. júna 2026
Lodná doprava cez Hormuzský prieliv sa po dohode USA a Iránu postupne obnovuje
Počet obchodných lodí prechádzajúcich Hormuzským prielivom zostáva výrazne vyšší ako pred uzavretím predbežnej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom. K zlepšeniu situácie prispievajú aj nové evakuačné ...
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25.6.2026 (SITA.sk) - Počet obchodných lodí prechádzajúcich Hormuzským prielivom zostáva výrazne vyšší ako pred uzavretím predbežnej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom. K zlepšeniu situácie prispievajú aj nové evakuačné trasy schválené Medzinárodnou námornou organizáciou.
Lodná doprava cez Hormuzský prieliv pokračuje v postupnom oživovaní po uzavretí predbežnej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom. Vyplýva to z údajov monitorovacej spoločnosti Kpler, podľa ktorých v utorok prielivom prešlo 25 nákladných lodí prepravujúcich komodity a do stredy 17:00 SELČ ďalších 17 plavidiel.
Hoci utorkový počet zaostal za pondelkovými 38 prechodmi, ktoré predstavovali najvyššiu hodnotu od uzavretia Hormuzského prielivu Iránom 1. marca na začiatku vojny na Blízkom východe, údaje naďalej naznačujú výrazné zlepšenie situácie. Od 15. júna prechádza prielivom v priemere 22 lodí denne, zatiaľ čo medzi 1. marcom a 14. júnom ich bolo menej ako desať denne.
V období mieru využíva Hormuzský prieliv približne 120 lodí denne. Vodná cesta je kľúčová pre svetový obchod, keďže cez ňu smeruje približne pätina globálneho exportu ropy a skvapalneného zemného plynu.
Podľa údajov portálu Marine Traffic začali viaceré plavidlá využívať nové trasy schválené Medzinárodnou námornou organizáciou (IMO), ktoré Organizácia Spojených národov predstavila v utorok.
Ich cieľom je pomôcť s evakuáciou približne 11-tisíc námorníkov, ktorí zostali uviaznutí v oblasti Perzského zálivu. Nové koridory zahŕňajú trasu pozdĺž pobrežia Ománu pre lode opúšťajúce záliv a trasu v iránskych vodách využiteľnú v oboch smeroch.
Generálny tajomník IMO Arsenio Dominguez v stredu uviedol, že organizácia dúfa v skorú evakuáciu približne 50 lodí denne prostredníctvom týchto nových trás.
Po dohode medzi USA a Iránom sa zároveň zvýšil počet prechodov veľkokapacitných ropných tankerov typu VLCC, ktoré dokážu prepraviť viac ako dva milióny barelov ropy. V stredu prielivom prešli tri takéto tankery, ktoré podľa údajov Kpler vyviezli zo zálivu celkovo 4,1 milióna barelov ropy. V utorok ich bolo päť, pričom tri z nich boli naložené.
Od utorka prešli prielivom aj najmenej štyri plavidlá spojené s Iránom. Spojené štáty v pondelok oznámili dočasné pozastavenie sankcií voči Iránu, ktoré mu umožňuje produkovať, predávať a dodávať ropu a súvisiace produkty do 21. augusta. Doprava spojená s Iránom pritom predtým výrazne poklesla v dôsledku blokády iránskych prístavov, ktorú USA presadzovali od 13. apríla a ktorú podľa prezidenta Donalda Trumpa už neuplatňujú.
Zdroj: SITA.sk - Lodná doprava cez Hormuzský prieliv sa po dohode USA a Iránu postupne obnovuje © SITA Všetky práva vyhradené.
Lodná doprava cez Hormuzský prieliv pokračuje v postupnom oživovaní po uzavretí predbežnej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom. Vyplýva to z údajov monitorovacej spoločnosti Kpler, podľa ktorých v utorok prielivom prešlo 25 nákladných lodí prepravujúcich komodity a do stredy 17:00 SELČ ďalších 17 plavidiel.
Hoci utorkový počet zaostal za pondelkovými 38 prechodmi, ktoré predstavovali najvyššiu hodnotu od uzavretia Hormuzského prielivu Iránom 1. marca na začiatku vojny na Blízkom východe, údaje naďalej naznačujú výrazné zlepšenie situácie. Od 15. júna prechádza prielivom v priemere 22 lodí denne, zatiaľ čo medzi 1. marcom a 14. júnom ich bolo menej ako desať denne.
Kľúčová cesta
V období mieru využíva Hormuzský prieliv približne 120 lodí denne. Vodná cesta je kľúčová pre svetový obchod, keďže cez ňu smeruje približne pätina globálneho exportu ropy a skvapalneného zemného plynu.
Podľa údajov portálu Marine Traffic začali viaceré plavidlá využívať nové trasy schválené Medzinárodnou námornou organizáciou (IMO), ktoré Organizácia Spojených národov predstavila v utorok.
Ich cieľom je pomôcť s evakuáciou približne 11-tisíc námorníkov, ktorí zostali uviaznutí v oblasti Perzského zálivu. Nové koridory zahŕňajú trasu pozdĺž pobrežia Ománu pre lode opúšťajúce záliv a trasu v iránskych vodách využiteľnú v oboch smeroch.
Generálny tajomník IMO Arsenio Dominguez v stredu uviedol, že organizácia dúfa v skorú evakuáciu približne 50 lodí denne prostredníctvom týchto nových trás.
Vyšší počet prechodov
Po dohode medzi USA a Iránom sa zároveň zvýšil počet prechodov veľkokapacitných ropných tankerov typu VLCC, ktoré dokážu prepraviť viac ako dva milióny barelov ropy. V stredu prielivom prešli tri takéto tankery, ktoré podľa údajov Kpler vyviezli zo zálivu celkovo 4,1 milióna barelov ropy. V utorok ich bolo päť, pričom tri z nich boli naložené.
Od utorka prešli prielivom aj najmenej štyri plavidlá spojené s Iránom. Spojené štáty v pondelok oznámili dočasné pozastavenie sankcií voči Iránu, ktoré mu umožňuje produkovať, predávať a dodávať ropu a súvisiace produkty do 21. augusta. Doprava spojená s Iránom pritom predtým výrazne poklesla v dôsledku blokády iránskych prístavov, ktorú USA presadzovali od 13. apríla a ktorú podľa prezidenta Donalda Trumpa už neuplatňujú.
Zdroj: SITA.sk - Lodná doprava cez Hormuzský prieliv sa po dohode USA a Iránu postupne obnovuje © SITA Všetky práva vyhradené.
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