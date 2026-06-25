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25. júna 2026
Zrútenie útesu vo francúzskom Biarritzi si vyžiadalo život ženy, po ďalšom potápačovi pátrajú
Nešťastie sa stalo pri obľúbenej pláži Miramar počas večera, keď ju zaplnili ľudia hľadajúci úľavu pred horúčavami. Zrútenie časti útesu v prímorskom ...
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Zrútenie časti útesu v prímorskom letovisku Biarritz na juhozápade Francúzska si v stredu večer vyžiadalo život jednej ženy, zatiaľ čo po ďalšom potápačovi záchranári naďalej pátrajú. Oznámili to miestne úrady.
Traja miestni potápači
K nešťastiu došlo približne o 20.20 hod. neďaleko pláže Miramar, ktorú zaplnili návštevníci hľadajúci úľavu pred vlnou horúčav.
Podľa predbežných informácií sa v čase zosuvu pod útesom nachádzali traja miestni potápači.
„Podľa prvotných informácií sa v oblasti na úpätí útesu v čase zosuvu nachádzali traja potápači z regiónu,“ uviedli miestne úrady.
Telo jednej ženy sa podarilo nájsť krátko pred 23.00 hod. Tretí potápač vyviazol bez fyzických zranení, utrpel však šok a do starostlivosti si ho prevzali záchranári.
Pátranie po nezvestnej osobe záchranári prerušili krátko pred polnocou a pokračovať v ňom budú vo štvrtok ráno.
Nebolo to prvýkrát
Podľa miestnych obyvateľov je časť útesu pod mestským majákom, ktorá sa zrútila, prístupná iba z mora.
Miestne združenie, ktoré sa stará o stav útesov, upozornilo, že k podobným zosuvom na tomto mieste došlo už v rokoch 2008 a 2018.
Zdroj: SITA.sk - Zrútenie útesu vo francúzskom Biarritzi si vyžiadalo život ženy, po ďalšom potápačovi pátrajú © SITA Všetky práva vyhradené.
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