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25. júna 2026

Zrútenie útesu vo francúzskom Biarritzi si vyžiadalo život ženy, po ďalšom potápačovi pátrajú


Tagy: Civilné obete Francúzska polícia Zrútenie útesu

Nešťastie sa stalo pri obľúbenej pláži Miramar počas večera, keď ju zaplnili ľudia hľadajúci úľavu pred horúčavami. Zrútenie časti útesu v prímorskom ...



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gettyimages 87784937 676x448 25.6.2026 (SITA.sk) - Nešťastie sa stalo pri obľúbenej pláži Miramar počas večera, keď ju zaplnili ľudia hľadajúci úľavu pred horúčavami.

Zrútenie časti útesu v prímorskom letovisku Biarritz na juhozápade Francúzska si v stredu večer vyžiadalo život jednej ženy, zatiaľ čo po ďalšom potápačovi záchranári naďalej pátrajú. Oznámili to miestne úrady.



Traja miestni potápači


K nešťastiu došlo približne o 20.20 hod. neďaleko pláže Miramar, ktorú zaplnili návštevníci hľadajúci úľavu pred vlnou horúčav.


Podľa predbežných informácií sa v čase zosuvu pod útesom nachádzali traja miestni potápači.


„Podľa prvotných informácií sa v oblasti na úpätí útesu v čase zosuvu nachádzali traja potápači z regiónu,“ uviedli miestne úrady.


Telo jednej ženy sa podarilo nájsť krátko pred 23.00 hod. Tretí potápač vyviazol bez fyzických zranení, utrpel však šok a do starostlivosti si ho prevzali záchranári.


Pátranie po nezvestnej osobe záchranári prerušili krátko pred polnocou a pokračovať v ňom budú vo štvrtok ráno.



Nebolo to prvýkrát


Podľa miestnych obyvateľov je časť útesu pod mestským majákom, ktorá sa zrútila, prístupná iba z mora.


Miestne združenie, ktoré sa stará o stav útesov, upozornilo, že k podobným zosuvom na tomto mieste došlo už v rokoch 2008 a 2018.




Zdroj: SITA.sk - Zrútenie útesu vo francúzskom Biarritzi si vyžiadalo život ženy, po ďalšom potápačovi pátrajú © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete Francúzska polícia Zrútenie útesu
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