Logistický park v Senci posilňuje portfólio a postavenie P3 na Slovensku

Peter Jánoši, výkonný riaditeľ P3 Logistic Parks na Slovensku

20.7.2020 (Webnoviny.sk) -Začiatkom tohto roka oznámil GIC, singapurský štátny majetkový fond, akvizíciu paneurópskeho portfólia logistických nehnuteľností Maximus[1]. Súčasťou akvizície je aj park a skladové nehnuteľnosti v Senci, ktoré prechádzajú do správy slovenského P3. "Získaný park v Senci výbornenapojených na diaľničnú sieť na Slovensku a okolité krajiny V4 a CEE," hovorí: "zároveň sme touto akvizíciou naplnili naše ambície posilniť trhovú pozíciu a stať sa."Park P3 Senec má celkovú rozlohu 107 500 m2 v troch halách kategória A a výbornú lokalitu na diaľnici D1 s napojením na stred, sever a východ Slovenska. "Senec je tzv. logistický hot spot Slovenska a náš nový park v tejto oblasti významne- a to v Lozorne na D2, v parku pri bratislavskom letisku s okamžitým napojením na realizujúci sa diaľničný obchvat D4R7 a parkom v rakúskom Bruck an der Leitha, hneď za slovenskými hranicami v diaľničnom napojení na letisko Schwechat a Viedeň, ako aj na Maďarsko, Slovinsko a Česko," spresňuje atraktívne rozloženie portfólia P3 parkov v regióne Peter Jánoši.P3 park v Senci patrí k najstarším logistickým parkom na Slovensku, aj preto bude prechádzať, aby sa čo najviac prispôsobil trvalo udržateľným kritériám parkov v správe P3. Vďaka charakteru a polohe parku je"Aktuálnymi nájomcami v Senci sú známe značky ako Coca-Cola, DSN, DSV, Nagel, Samsung SCM či Takko Fashion," informuje Peter Jánoši a dodáva: "v tejto vyhľadávanej lokalite máme k dispozícii ešte vyše 6 000 m2 skladových priestorov k okamžitému prenájmu."V minulom a tomto roku P3 Logistic Parks intenzívne investuje do výstavby nových parkov pri bratislavskom letisku a v Košiciach, ako aj do rozširovania existujúcich parkov v Lozorne a Žiline. Celkovo tak ponúka P3 na Slovensku šesť, s cezhraničným parkom v Bruck an der Leitha, sedem logických a priemyselných lokalít s nehnuteľnosťami o rozlohe 470 tisíc m2, budovami najvyššej A kategórie, ktoré spĺňajú prísne environmentálne kritériá.[1] Viac info o akvizícii GIC portfólia Maximus Informačný servis