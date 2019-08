Logo kotlebovcom nezaregistrujú,ĽSNS vraví o spolitizovanom rozhodnutí

ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. augusta (TASR) - Úrad priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR potvrdil rozhodnutie o odmietnutí zaregistrovania loga kotlebovcov do registra ochranných známok. Podpredseda ĽSNS Martin Beluský označil rozhodnutie za spolitizované, strana s ním podľa jeho slov nesúhlasí. Záležitosť však nebudú riešiť súdnou cestou.uviedol pre TASR úrad.reagoval Beluský.Poukázal na to, že takmer rovnaké logo strane už raz úrad ako ochrannú známku zaregistroval, a to v čase, keď nebola parlamentnou stranou. Dodal, že jediné, čo v logu odvtedy pribudlo, je slovo "Kotleba".poznamenal Beluský.V prípade registrácie by podľa slov advokáta Petra Kováča, ktorý na úrade registráciu namietal, teoreticky hrozilo, že ak by na antifašistickej demonštrácii použil niekto prečiarknuté logo, mohol by byť trestne stíhaný.vysvetlil pre TASR.ÚPV odmietol zaregistrovať logo kotlebovcom ešte v januári minulého roka. Rozhodnutie však nebolo právoplatné, strana mala možnosť dať ho preskúmať. ĽSNS si podľa slov riaditeľky odboru známok a dizajnov úradu Zdeny Hajnalovej v decembri 2016 prihlásila šesť prihlášok ochranných známok.Štyri boli kombinované označenia predstavujúce logo strany a dve slovné "ĽS Naše Slovensko" a "Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko". Štyri prihlášky obsahujúce kombinované označenia úrad zamietol pre rozpor označenia s verejným poriadkom. Rozhodnutie o zamietnutí vydal a odoslal úrad v decembri 2017. Dve slovné označenia boli v auguste 2017 zapísané do registra ochranných známok.