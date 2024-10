Lokomotíva Katka mala na Košickej detskej historickej železnici vzácneho hosťa, navštívil ju pravnuk jej konštruktéra (foto)

Daroval železnici tisíc eur

5.10.2024 (SITA.sk) - Košická detská historická železnica v sobotu privítala vzácnu návštevu. Na železničku zavítal Hans Christian Hagans, pravnuk konštruktéra a majiteľa nemeckej továrne Hagans Erfurt, kde v roku 1884 vyrobili unikátny parný stroj U36 003 – Katka. Historická parná lokomotíva je tradičnou atrakciou návštevníkov železničky a jediným pôvodným pojazdným rušňom z nemeckej fabriky.Hans Christian Hagans sa do Košíc vrátil po desiatich rokoch. Z Erfurtu prišiel v spoločnosti svojho syna. V súčasnosti 71-ročný dôchodca v minulosti sám pracoval na nemeckej železnici.Na návšteve detskej železničky v Košiciach si vyskúšal hádzanie uhlia do kotla lokomotívy, ktorú vyrobili v továrni jeho predkov a symbolicky vlakovú súpravu s cestujúcimi vypravil na cestu. Jeho rodina zároveň venovala občianskemu združeniu starajúcemu sa o železničku 1 000 eur.„Katka je jedinou pojazdnou lokomotívou vyprodukovanou vo firme Hagans v Európe. Zachovali sa aj ďalšie, ale stoja len ako exponáty v múzeách. Som veľmi rád, že táto lokomotíva v Košiciach stále jazdí a používa a ja aj na diaľku sledujem jej cestovný poriadok," uviedol Hagans.V erfurtskom podniku vyrobili prvý rušeň v roku 1872 a výroba trvala do 20. rokov 20. storočia. Ako uviedol riaditeľ Košickej detskej historickej železnice Ľubomír Lehotský , 140-ročný rušeň Katka je po takmer trojročnej generálnej oprave aktuálne v dobrom technickom stave.„Je to vlastne najstaršia prevádzkovaná úzkorozchodná parná lokomotíva v strednej Európe. Myslíme si, že aj v celej Európe, ale nemáme všetky dáta," uviedol Lehotský s tým, že v sobotu jazdí Katka v tomto roku naposledy. Možnou výnimkou je iba jej nasadenie na mikulášske jazdy v prípade priaznivého počasia.„Plánujeme s ňou zachovať pravidelnú parnú prevádzku, v čom sme spolu s Čiernym Balogom na Slovensku unikátni,“ poznamenal Lehotský.Na železničke Hagansovi venovali okrem suvenírov a literatúry aj smaltovanú tabuľku s číslom lokomotívy U36 003, ktorá bola pred opravou dlhé roky súčasťou parnej lokomotívy.„Pre nás je určite zaujímavé, že nás sleduje niekto v ďalekom Nemecku, v meste, kde vznikla táto lokomotíva, má o nás informácie a dokonca ovláda odchody a príchody vlakov. Je to aj vzpruha pre našu prácu a samozrejme aj hrdosť, že sa môžeme prihlásiť k rodinným príslušníkom zakladateľa firmy, kde túto lokomotívu vyrobili," dodal Lehotský.