SOZA ocenila úspešných autorov a interpretov za rok 2023

Slovenskej hudbe, jej autorom a interpretom patrili vo štvrtok večer (3. 10.) priestory bratislavského Mestského divadla P. O. Hviezdoslava. Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA) počas galavečera odovzdával umelcom v 28. ročníku honorárne (4) a štatistické ceny (7) za rok 2023.





Najhranejšou skladbou za rok 2023 sú Pomaranče z Kuby skupiny Hex z desiateho radového albumu Kde je tu láska?, ktorý vyšiel v apríli 2023. Získali zaň aj ocenenie Krištáľové krídlo a cenu Anděl Českej akadémie populárnej hudby za najlepší slovenský album. Sošku Eurydiky od sochárky Jany Brisudovej za kapelu prevzal Martin Fefe Žúži.Najhranejšia skladba online je Zatancuj si so mnou speváka a autora Adama Ďuricu. Je z albumu 30, vydaného v roku 2018. Adam vydal šesť štúdiových albumov, za rok 2022 získal ocenenie Krištáľové krídlo v kategórii populárna hudba."Vážim si každú jednu cenu, pozerám sa ale dopredu. Pre mňa je budúcnosť práca a minulosť tie ocenenia. Moje poďakovanie patrí autorom, začnem Vladom Krauszom, lebo Vlado mi poslal niekoľko textov, z ktorých som si vybral práve ten. Takisto patrí Maťovi Turcerovi, producentovi, s ktorým som robil. S vydavateľstvom sme sa dohodli, že to bude posledný singel z albumu," povedal pre TASR ocenený Adam Ďurica.Prvenstvo v kategórii skladateľ najhranejších hudobných diel získal trinásty raz po sebe Ivan Tásler, líder skupiny IMT Smile a počet všetkých ocenení zvýšil na osemnásť. Vydali trinásť štúdiových albumov. Za rok 2018 získali aj ocenenie Krištáľové krídlo v kategórii populárna hudba.Najúspešnejším textárom je Vladimír Krausz, je to jeho šieste ocenenie po sebe. Krausz píše texty pre skupinu IMT Smile, Katku Knechtovú, Adama Ďuricu a ďalších slovenských interpretov.Najúspešnejším autorom v online je Kali, vlastným menom Koloman Magyari. Vydal už 14 albumov, najnovší Retrostar vyšiel v decembri 2023. Najúspešnejší mladý autor v kategórii pre autorov do 25 rokov je The Curly Simon, aka Simon Štubniak. V júni 2023 vydal album Zvláštny svet.

Cenu najúspešnejší hudobný nosič si odnáša Zuzana Smatanová za siedmy štúdiový album Rozprávač, ktorý vydala v októbri 2023. Tento album získal aj nomináciu Českej hudobnej akadémie na cenu Anděl 2023 za najlepší slovenský album. Za rok 2023 bola Zuzana nominovaná aj na ocenenie Krištáľové krídlo v kategórii populárna hudba.







SOZA udelila aj štyri honorárne ceny. Veľká cena SOZA za celoživotné dielo sa udeľuje žijúcemu autorovi, ktorý sa svojou tvorbou významnou mierou pričinil o rozvoj slovenskej hudobnej kultúry. Za rok 2023 ju získali spevák, skladateľ a hudobník Janko Lehotský a skladateľ, aranžér a dirigent dychovej hudby Ikov Kopáčik. Zápis do Zlatej knihy SOZA sa udeľuje už nežijúcim autorom, ktorí sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj slovenskej hudby. Za rok 2023 budú do Zlatej knihy zapísaní skladateľ a dirigent Ladislav Holoubek (1913 – 1994) a spevák, skladateľ aj hudobník, člen skupiny Elán Vašo Patejdl (1954 - 2023).