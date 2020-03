LOLA MARSH ODOHRAJÚ ZVYŠOK SLOVENSKÉHO TURNÉ V SEPTEMBRI

Ihneď po tom, ako sme v súvislosti so šírením koronavírusu zrušili zvyšok slovenského turné Lola Marsh, sme s kapelou a klubmi začali pracovať na nových termínoch. Skupina svoj špeciálny vzťah k slovenským fanúšikom a túžbu vrátiť sa deklarovala aj emotívnym postom na svojom Facebooku. Po veľmi rýchlom jednaní s agentmi a klubmi sme našli nové voľné termíny koncom septembra.

Lola Marsh tak vystúpia 25.9. v trenčianskom Piano Clube, 27.9. v bratislavskej Refinery Gallery a 28.9. v Mestskom divadle Žilina. Aj presunuté koncerty otvorí talentovaná trenčianska speváčka Nina Kohoutová. Lístky si môžete kúpiť na www.pohodafestival.sk/sk/shop.

Všetci majitelia vstupeniek na pôvodné koncerty si ich môžu uplatniť na presunuté termíny. Od dnes tak spúšťame len predpredaj koncertov v Bratislave a Trenčíne, nakoľko žilinský koncert bol už dávnejšie vypredaný. V prípade, že majiteľom lístkov nové termíny nevyhovujú, môžu požiadať o stornovanie lístka a vrátenie peňazí. Stačí ak nám na e-mailovú adresu shop@pohodafestival.sk pošlú číslo objednávky a číslo účtu vo formáte IBAN (kam máme peniaze vrátiť). Záujemcov o refundáciu prosíme, aby si nárok na ňu uplatnili najneskôr do 27. marca 2020, nakoľko proces vracania vstupného chceme uzavrieť do konca marca. Prípadné stornované vstupenky na žilinský koncert vrátime do predaja začiatkom apríla. Ďakujeme za skvelý prístup kapele i jej zástupcom. Správy o nových termínoch už včera komentoval agent kapely Joshua Perry pre denník SME slovami: „Nemôžeme sa dočkať, až sa konečne stretneme s našimi milovanými fanúšikmi zo Slovenska.“

LOLA MARSH

Hudobná láska na prvé vypočutie – aj tak sa dá opísať vzťah festivalu Pohoda a jeho návštevníkov k izraelskej kapele Lola Marsh. Už pri premiére na Slovensku v roku 2014 vystúpili ako neznáma kapela na našom hlavnom pódiu. Chémia zafungovala okamžite. Nasledovalo turné, viaceré sólo koncerty i ďalšie vystúpenia na Pohode. V júni 2017 vydali debut Remember Roses, ktorého úspech sa ihneď premietol do skvelých čísel počúvanosti na rôznych streamovacích službách a celkovo rastúceho záujmu o túto fantastickú kapelu. Ich piesne sa začali objavovať vo viacerých reklamách (eBay, Crédit Agricole) a začali si ich vyberať aj filmoví či seriáloví producenti. Za cover hitu Carsona Parksa „Something Stupid“ k seriálu Better Call Saul získali začiatkom februára cenu za najlepšiu skladbu na 10. ročníku Guild of Music Supervisors Awards. Azda ich najväčší hit „You’re Mine“ využil Netflix aj vo svojej „valentínskej“ filmovej novinke To All the Boys: P.S. I Still Love You.

Vďaka fantastickým živým koncertom sa postupne stali jednou z najžiadanejších blízkovýchodných kapiel v Európe a Spojených štátoch. Dôkazom sú ódy v médiách ako Le Monde, NPR, Paste Magazine, NYLON, New York Times či Observer. Michal Kaščák ich tvorbu a hranie opísal takto: „Lola Marsh býva označovaná ako indie folk, či dream pop – podľa mňa to neplatí, v ich hudbe je toľko podôb a „spodných vôd“, že si ju viem predstaviť aj ako soundtrack k nejakému ponurému filmu Quentina Tarantina. Hrajú tak, že si ich nepomýlite s nikým iným, v ich tvorbe je nielen úžasná kreativita, ale aj vášeň, nadšenie a hravosť. Som rád, že ich vďaka previazanosti so Slovenskom môžeme označiť za priam domácu skupinu...“ Sympatie sú vzájomné. Pri otázke, ktorý koncert si zamilovali najviac Gil a Yael v rozhovore pre francúzsky Rocknfool jednohlasne odpovedali: „Ten na festivale Pohoda“. Začiatkom roka 2018 odohrali svoj najväčší sólo koncert v Refinery Gallery s nezabudnuteľnou cover verziou piesne Čerešne, ktorú spolu s Yael odspievalo 1500 ľudí. S rovnakou piesňou dojali spoločne so Zuzanou Krónerovou aj 30 tisíc návštevníkov tohtoročnej Pohody. Začiatkom roka vydali očakávaný druhý album Someday Tomorrow Maybe. Z tucta piesní už zaujali skôr zverejnenými skladbami so skvelými videoklipmi ako „Only For a Moment“ a „Echoes“. Ich druhú štúdiovku už vychválil Billboard či portál A1234 ktorý o albume napísal: „Je po vypočutí tohto albumu skutočne ťažké nezamilovať sa do ich hudby.“ Vieme o tom svoje, aj preto nás veľmi teší, že si ich piesne budú môcť koncom septembra naživo vypočuť aj fanúšikovia Lola Marsh na Slovensku.