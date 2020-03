Video: Kazma to vo One Man Show vychytal. V novom videu napálil kúzelníka Copperfielda a zadarmo precestoval svet

Nové Kazmove video opäť ukazuje, aký skazený je dnešný svet. Mladí žijú sociálnymi sieťami, obzvlášť Instagramom a už mnohokrát sa médiami prehnali správy o tom, ako sa ten-ktorý (samozvaný) influencer pokúšal získať luxusné služby zadarmo. Známy český komik sa preto rozhodl, že to vyskúša na vlastnej koži – a na prekvapenie všetkých to dokázal ešte aj povýšiť na vyšší level, čo sa nie každému influencerovi podarí.

O Kazmovi svet internetu nepočul už pomerne dlhý čas a ak si niekto myslel, že to známy český komik zrejme zabalil a stačia mu len reklamné posty na Instagrame, mýlil sa. Kazma totiž svoje slávne vtípky po napálení Jima Carreyho, Justina Biebera či divákov televízie Prima a štábu relácie Prostřeno len domýšľal a posúval na vyššiu úroveň.

Opäť valcuje internet

Dôkazom je nové video, ktoré len po pár hodinách zverejnenia na internetovej Televize Seznam doslova valcuje (nielen) sociálne siete. V ňom sa Kazma, ako aj v predchádzajúcich videách, snaží nielen strieľať si z ľudí (a vlastne zo všetkého), ale najmä upozorniť na dôležité veci a aj pomáhať tým, ktorí si pomoc zaslúžia, no nie je im dopriata.

V najnovšej epizóde jeho One Man Show sa Kazma snaží poukázať na to, aké jednoduché je v dnešnej dobe dostať sa k luxusným veciam celkom zadarmo. Vďaka dobe plnej influencerov tak Kazma a jeho štáb letia „for free“ do Las Vegas k azda najznámejšiemu kúzelníkovi na svete – Davidovi Copperfieldovi, užívajú si safari v Afrike, ubytujú sa v rozprávkovej hollywoodskej vile, vyskúšajú si voľný pád zo stoličky na lane a množstvo ďalších vecí. Samozrejme, to všetko úplne zadarmo.

Vyvrcholenie, ktoré (ne)čakáte

Zaujímavé však je, že všetky z týchto vecí zažil len vďaka tomu, že niekoľkokrát porušil zákon (kvôli čomu ho aj vyhostili z Rwandy), podvádzal a klamal, len tak sa mu z úst prášilo.

40-minútový diel najnovšej One Man Show vysvetlí mnohé (napríklad aj to, čo si dlhé mesiace fanúšikovia z jeho vlastného Instagramu vysvetliť nedokázali), ukáže takmer celý svet a jeho krásy, no to najdôležitejšie príde v jeho závere.

