Lomnické sedlo je stále mimo prevádzky, najvyššie položenej zjazdovke chýba prírodný sneh

12.2.2025 (SITA.sk) - Zatiaľ jedinou lyžiarskou zjazdovkou, ktorá sa vo Vysokých Tatrách spustenia nedočkala, je Lomnické sedlo . Ide o najvyššie položenú zjazdovku na Slovensku v nadmorskej výške 2 190 metrov a zároveň najstrmšiu v Tatrách. Ako pre agentúru SITA potvrdil hovorca prevádzkovateľa tamojších lyžiarskych stredísk Marián Galajda , dôvodom je nedostatok snehu Jej prevádzka je totiž odkázaná výlučne na prírodný sneh. Kým na ostatných zjazdovkách podľa hovorcu vďaka ochladeniu doplnili zásoby snehu, v sedle sú stále v očakávaní. Situáciu by podľa neho mohlo zmeniť avizované sneženie v najbližších dňoch.Zjazdovka je určená pre dobrých lyžiarov , prekonať musia prevýšenie 490 metrov. Lomnické sedlo má za sebou rôzne sezóny. Boli roky, keď sa v tejto časti strediska lyžovalo počas takmer celej lyžiarskej sezóny , ale aj roky, keď sezóna trvala len niekoľko dní. Výnimočný bol napríklad pandemický rok 2021."Sezóna trvala šesť dní, otvoriť ju stredisko mohlo kvôli obmedzeniam až 7. mája a lyžovačka sa skončila 12. mája," pripomenul Galajda. Dovtedy najneskorší začiatok sezóny v sedle bol 20. marec. Ak v minulosti vydržali snehové podmienky, lyžovalo sa zvyčajne do konca apríla. "V posledných rokoch sme ale sezónu v Tatrách končili vždy májovou lyžovačkou v sedle," bilancoval hovorca.Zjazdovka v Lomnickom sedle je špecifická a rovnako aj jej úprava. V exponovanom teréne je miestami sklon viac ako 40 stupňov. Ratrak teda musia vždy ukotviť na kotviaci bod. Pri nočnej úprave sa navíja vyše kilometrovým lanom o kotviaci bod a postupne sa vyťahuje po zjazdovke."Jej úprava je technicky náročnejšia, ide o lavínový terén. Okrem toho je tam potrebné enormné množstvo snehu. Kamene, ktoré sa tam nachádzajú, majú približne od jedného metra do 1,5 metra, teda zhruba toľko snehu je potrebné len na zakrytie terénu," opísal vedúci lyžiarskych tratí v Tatranskej Lomnici Ján Kozubík s tým, že umelý sneh tam použiť nemôžu.Dôvodom je, že v lavínovom teréne sa nesmie nachádzať žiadne prenosné technické zariadenie na zasnežovanie. Svah zároveň sonduje a monitoruje Horská záchranná služba , ktorá určuje, či je možné sa v Lomnickom sedle lyžovať. V prípade zvýšeného rizika pádu lavín musí byť totiž zjazdovka uzavretá.