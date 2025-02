Taraba zvýšil pomoc v programe Obnov dom o 55 miliónov eur, vyvracia tvrdenia opozície o nedostatku prostriedkov

Počet žiadateľov sa navýšil

12.2.2025 (SITA.sk) - Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba rozhodol o navýšení štandardnej šiestej výzvy z programu Obnov dom o ďalších 54,34 milióna eur. Šéf envirorezortu doplnil, že vďaka tomu bude mať príležitosť získať dotáciu 19 tisíc eur až trikrát viac majiteľov rodinných domov, ktorí požiadali o finančné prostriedky na obnovu.„Úspešne pokračujeme v doručovaní skutočnej pomoci ľuďom, ktorí ju najviac potrebujú a spĺňajú podmienky na získanie dotácie. Navýšením financií umožníme obnoviť ďalších takmer 3 tisíc rodinných domov. A to z pôvodných 1 500 až na 4 360 žiadateľov, ktorí sa do 15. januára 2025 zapojili do šiestej výzvy,“ zdôraznil Taraba.Generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) Juraj Moravčík vysvetlil, že pôvodná výška finančných prostriedkov 28,5 milióna eur sa zvýšila už na 82,84 milióna eur.„Alokáciu v štandardnej šiestej výzve sme navýšili z nevyužitých prostriedkov mimoriadnej povodňovej výzvy a z úspor na vyplatených žiadostiach o platbu, keďže nie každý majiteľ rodinného domu využil na obnovu 19 tisíc eur,“ objasnil Moravčík. Taraba dodal, že týmto rozhodnutím vyvracajú tvrdenia opozície o nedostatku finančných prostriedkov pre program Obnov dom.„Tie odzneli v posledných dňoch pri príležitosti vyplatených 100 miliónov eur počas rekordného obdobia jedného roka od zmeny vo vedení rezortu a enviroagentúry,“ povedal Taraba.Šéf envirorezortu doplnil, že Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR pod jeho vedením bude pokračovať v adresnej a efektívnej pomoci ľuďom, pričom pripravuje aj rozšírenie výzvy pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou.„Nízkopríjmové domácnosti budú môcť požiadať o nenávratný finančný príspevok 10 tisíc eur na čiastkovú obnovu domu, bez potreby energetického certifikátu a s možnosťou vyplácania záloh do výšky 5 tisíc eur. Podrobnosti upravenej mimoriadnej výzvy včas zverejníme,“ uzavrel Taraba.