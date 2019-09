Lomnický by chcel na MS zabiť dve muchy jednou ranou kladivom

Na archívnej snímke slovenský kladivár Marcel Lomnický. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dauha 30. septembra (TASR) - Slovenský kladivár Marcel Lomnický sa na majstrovstvách sveta v katarskej Dauhe pokúsi aj o splnenie olympijského limitu. V tejto sezóne má na konte 77,15 m z aprílového mítingu v USA, do Tokia je potrebných ešte o 35 centimetrov viac.Piaty muž z OH 2016 v Riu de Janeiro si zároveň chce napraviť výsledok z predchádzajúceho svetového šampionátu.povedal Lomnický pre TASR pred utorňajšou kvalifikáciou (15.30/17.00 SELČ).Limit na postup do finále je 76,5 m:Tridsaťdvaročný Lomnický už v ďalšom priebehu sezóny nenadviazal na hod z USA, verí však, že formu načasoval správne:A dopomôcť by k tomu mali aj podmienky, na tie sa Slovák na rozdiel od mnohých teší. Sadli jeho kladivárskej kolegyni Martine Hrašnovej, ktorá obsadila deviatu pozíciu:Lomnický je v dejisku MS iba od nedele a v jeho prípade nebudú problémom ani prechody medzi vonkajškom a klimatizovanými časťami: