Vodní slalomári SR s troma miestenkami na OH, Grigar s istou účasťou

Na archívnej snímke slovenský vodný slalomár Jakub Grigar. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. septembra (TASR) - Hlavným cieľom slovenských reprezentantov na MS vo vodnom slalome boli miestenky na budúcoročné olympijské hry v Tokiu. V španielskom Seu d'Urgell splnili plán na tri štvrtiny. Slováci majú istotu účasti medzi mužmi v C1 a K1, v ženskej súťaži splnili "predsavzatie" kajakárky. Singlistkám šampionát nevyšiel, ale dostanú šancu na reparát na ME 2020 v Londýne.Najviac pozornosti pútali singlisti. Od silnej zostavy Alexander Slafkovský, Matej Beňuš, Michal Martikán sa očakávalo medailové umiestnenie. Trojica napokon splnila úlohu favoritov a vybojovala deviate zlato za sebou v hliadkach, celkovo jedenáste v histórii samostatného Slovenska.povedal v piatok po pretekoch najúspešnejší singlista Martikán, ktorý získal 15. zlato na MS.V individuálnej súťaži nadviazal na úspech iba Slafkovský, ktorý ako jediný postúpil do finále. V ňom iba tesne zaostal za pódiom a obsadil štvrté miesto. Hoci bezprostredne po dojazde do cieľa cítil sklamanie, s odstupom času však pookrial.povedal Slafkovský pre TASR a dodal:Okrem medailí a miesteniek do Tokia Slováci v Seu bojovali aj v internej kvalifikácii o OH. Slafkovský sa vďaka 4. priečke a zakopnutí krajanov dostal na čelo minitabuľky o sedem bodov pred Beňuša, Martikán je tretí so 60 bodmi. Tridsaťšesťročný Slafkovský má na konte mnoho medailí zo svetových či európskych šampionátov, trikrát získal prvenstvo v celkovom hodnotení Svetového pohára.Vo výpočte úspechov má však jednu prázdnu kolónku - účasť na olympiáde. Štvrté miesto na MS mu však ukázalo, že má zmysel bojovať.dodal Slafkovský.Striebornému medailistovi z OH 2016 Beňušovi šampionát vyšiel iba na polovicu. V C1 sa neprebojoval zo semifinále, ale teší ho aspoň zlato v hliadkach a zisk olympijskej miestenky.povedal Beňuš.Osobitnú radosť mal po príchode domov Jakub Grigar. Ako jediný zo slovenských kajakárov sa prebojoval do finále, v ňom skončil na 10. mieste, ale najmä si ako prvý slalomár zabezpečil účasť v Tokiu.povedal v príletovej hale bratislavského letiska 22-ročný Grigar. Hoci sa mu nepodarilo nadviazať na striebornú medailu z MS 2015, do finálovej jazdy dal všetko a ani s odstupom času nič neľutuje.So zmiešanými pocitmi hodnotila vystúpenie kajakárka Eliška Mintálová. Spoločne s Janou Dukátovou síce splnili primárny cieľ a postupom do semifinále vybojovali miestenku na OH, ale finále už bolo nad ich sily.povedala Mintálová.Najväčšie sklamanie panovalo v "tábore" singlistiek. Ani jednej z trojice Emanuela Luknárová, Soňa Stanovská a Monika Škáchová sa nepodarilo postúpiť z rozjázd a o olympiádu musia zabojovať na ME 2020.uviedla najmladšia Slovenka iba 17-ročná Luknárová.