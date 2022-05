Londýn by chcel byť v roku 2036 dejiskom olympiády, starosta Khan z neho chce hlavné mesto svetového športu

Nové štadióny nechcú stavať

Olympiáda by mala byť v Afrike

12.5.2022 (Webnoviny.sk) - Olympijské hry v roku 2036 má záujem organizovať aj anglická metropola Londýn. Mesto na Temži v minulosti hostilo OH v rokoch 1908, 1948 a 2012. V prípade úspechu by sa stalo prvou lokalitou, ktorá by súťaže pod piatimi kruhmi hostila štyrikrát.Ambíciu opäť privítať najlepších športovcov na svete prezentoval starosta Sadiq Khan počas pracovnej cesty v USA. Informuje o tom periodikum Evening Standard na svojom webe."Z Londýna chcem spraviť hlavné mesto svetového športu, povedal," Sadiq Khan, ktorý intenzívne spolupracuje na tom, aby sa v jeho meste konali rôzne elitné športové zápasy a súťaže – v americkom futbale, boxe, tenise či krikete.Angličania chcú stavať na ekológii a udržateľnosti. "Nestavať nové štadióny, ktoré potom zívajú prázdnotou. Namiesto toho využiť už hotové športoviská," poznamenal londýnsky starosta.V roku 2024 bude OH hostiť francúzsky Paríž, o štyri roky neskôr americké Los Angeles. A práve v LA šéf londýnskej radnice informoval o záujme jeho mesta opäť kandidovať. Po USA sa v roku 2032 presťahujú OH do austrálskeho Brisbane.Ak Medzinárodný olympijský výbor (MOV) splní sľub a olympijský oheň dostane aj do Afriky, tak by OH 2036 mala dostať po prípadnom splnení všetkých náležitostí a záruk egyptská Káhira. Definitíva by nemala padnúť skôr ako v roku 2025.Adeptov je však omnoho viac, predbežný záujem prezentovali aj Čína, Taiwan, indický Ahmedabad, indonézská Jakarta, katarská Dauha, Rusko, dánske hlavné mesto Kodaň, maďarská Budapešť, v Kanade Montreal spolu s Torontom či mexická Guadalajara. Španielsky Madrid sa už stiahol a chce sa zamerať na rok 2040.