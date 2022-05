Škriniarov Inter sa teší z Talianskeho pohára, porazený Juventus je po 11 rokoch prvý raz bez trofeje (video)

Inter rozhodol z penalty

Juventus prvý raz bez trofeje

12.5.2022 (Webnoviny.sk) - Futbalisti Interu Miláno vyhrali po jedenástich rokoch Taliansky pohár. V stredajšom finále aj v zostave so slovenským obrancom Milanom Škriniarom zdolali obhajcu trofeje Juventus Turín 4:2 po predĺžení a súťaž vyhrali ôsmykrát.Zverenci trénera Simoneho Inzaghiho majú teoretickú šancu na double, v talianskej lige strácajú dve kolá pred koncom dva body na mestského rivala AC Miláno. Inter viedol od 7. minúty, keď sa presadil Talian Nicolo Barella . Úvod druhého polčasu priniesol bleskový obrat Juventusu. Alex Sandro a Dušan Vlahovič skórovali v rozmedzí približne dvoch minút. Turínsky tím si však nepodarenú ligovú sezónu nenapravil víťazstvom v pohári, pretože v 78. minúte chyboval Leonardo Bonucci a Hakan Calhanoglu sa z penalty nepomýlil.Vyrovnávajúcim gólom poslal oba tímy do predĺženia. Tam Inter rozhodol z ďalšej penalty, ktorú premenil v 99. minúte Ivan Perišič. Ten istý hráč pridal o tri minúty ďalší gól, keď jeho výstavná strela skončila za chrbátom gólmana Mattiu Perina."Vždy sa cítim ako líder a keď je tím taký silný, je ešte jednoduchšie byť lídrom," povedal Perišič, ktorý odpovedal aj na otázku o jeho budúcnosti. Zmluva mu vyprší na konci tejto sezóny. "Zatiaľ nič neviem. S dôležitými hráčmi sa nečaká do poslednej chvíle, uvidíme,“ zakončil.Juventus prehral s Interom aj v januári v talianskom Superpohári a po prvý raz od roku 2011 ukončil sezónu bez zisku trofeje."Myslím si, že Inter ukázal počas sezóny, že je silnejší vo všetkých zápasoch, ktoré sme proti nemu hrali. A niečo nám chýbalo. A dúfam, že hnev z prehry troch zo štyroch zápasov proti nemu nás motivuje do budúcej sezóny," povedal kapitán Juventusu Giorgio Chiellini, ktorý potvrdil svoj odchod na konci sezóny: "Je mi smutno, že odchádzam po roku bez trofeje, ale po 10-tich rokoch dominancie si myslím, že sa to dá akceptovať."