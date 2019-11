Londýn nepredĺžil Uberu prevádzkovú licenciu

Grécki taxikári vyšli v utorok do aténskych ulíc na protest proti "invázii" alternatívnej prepravnej služby Uber. Do okoloidúcich áut, o ktorých si mysleli, že ponúkajú služby tejto spoločnosti, kopali a búchali. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 25. novembra (TASR) - Londýnsky úrad pre dopravu odmietol predĺžiť prevádzkovú licenciu pre poskytovateľa alternatívnej taxislužby Uber. Dôvodom sú obavy o bezpečnosť cestujúcich.," povedal hovorca úradu Transport for London (TfL). Súčasná prevádzková licencia Uberu vyprší do polnoci, informovala v pondelok agentúra DPA, firma sa však môže odvolať, pričom až do rozhodnutia bude môcť pokračovať v poskytovaní služby.Ako dodala Helen Chapmanová z TfL, bezpečnosť je pre úrad jednoznačnou prioritou. "," dodala s tým, že úrad si nie je istý, či tento problém nebude pokračovať.Uber poskytuje svoje služby vo viac než 700 mestách v 63 krajinách. Každý mesiac má približne 91 miliónov aktívnych používateľov.