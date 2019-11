Európsky odpad sa nestíha spracovať, problém zasahuje aj Slovensko

Na snímke generálny riaditeľ spoločnosti Kosit, a. s. Marián Christenko počas tlačovej besedy v Košiciach 29. októbra 2019. FOTO TASR - František Iván Foto: TASR Foto: TASR

Košice 25. novembra (TASR) - Kapacita materiálového a energetického spracovania odpadu v Európskej únii (EÚ) nie je postačujúca, upozorňuje na to viceprezident Konfederácie európskych zariadení na energetické využitie odpadu (CEWEP) a generálny riaditeľ spoločnosti Kosit Marián Christenko. Podľa neho by sa opäť mala otvoriť otázka podpory spaľovní. Podľa Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR je energetické zhodnocovanie odpadov len časťou celého systému nakladania s odpadom a má slúžiť ako doplnok.Christenko uviedol, že rôzne štáty EÚ čelia vážnym kapacitným problémom a nedokážu spracovať všetok reziduálny odpad, ktorý vzniká pri recyklácii priemyselných odpadov. Tvrdí, že v roku 2035 budú chýbať kapacity na spracovanie 40 miliónov ton odpadu, pričom problém zasahuje aj Slovensko. Podľa jeho slov zástupcovia Európskej asociácie odpadového hospodárstva koncom septembra vyjadrili aj obavy zo zastavenia investičnej podpory pre Zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO) zo strany Európskej komisie. Viaceré z nich pritom v najbližších rokoch budú musieť prejsť nákladnou rekonštrukciou.Zatiaľ čo staré členské krajiny EÚ v minulosti využili finančnú podporu pri budovaní ZEVO, z krajín V4 sa to podarilo iba Poľsku. „,“ povedal Christenko.Zároveň dodal, že kapacitné problémy naprieč celou Európou by mali otázku podpory energetického zhodnocovania odpadu znovu otvoriť. „Ú,“ dodal.Podľa hovorcu MŽP Tomáša Ferenčáka zariadenia na energetické zhodnocovanie spravidla narážajú na nesúhlas obyvateľov, v ktorých susedstve má spaľovňa vyrásť. „ť,“ povedal pre TASR s tým, že na Slovensku neplatí zákaz budovania zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov. „,“ vysvetlil Ferenčák.Dušan Magula zo spoločnosti Brantner súhlasí s tým, že kapacity európskych zariadení na energetické využitie odpadu sú naplnené. Za hlavný problém označil nedostatok kapacít v Taliansku a Veľkej Británii, z ktorých veľká časť odpadu končí v zariadeniach Beneluxu, Nemecku a aj v Rakúsku. Po ich vybudovaní sa podľa neho situácia na trhu môže zmeniť. „Súhlasím aj s tým, že Slovensko potrebuje ďalšie kapacity na energetické využitie odpadu, keďže produkcia odpadu bude s rastom životnej úrovne stúpať a významná časť odpadu sa nedá a nebude dať materiálovo zhodnotiť,“ povedal pre TASR. S dotáciami na vybudovanie zariadení sa nestotožňuje. „,“ dodal.Rezort pripomenul, že podľa hierarchie nakladanie s odpadom je energetické zhodnocovanie druhým najhorším spôsobom nakladania s odpadom, najhorším je skládkovanie. Aj na základe tohto postoja EÚ podľa neho nie je v rámci jednotlivých operačných programov umožnené podporovať spaľovne odpadu. Eurofondy sú investované do recyklačných zariadení.