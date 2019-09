Lopes je v FC Sevilla „na odstrel“, záujem má o neho Newcastle

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 24. septembra (TASR) – Portugalský futbalový útočník Rony Lopes, ktorý v lete prestúpil z AS Monaco do FC Sevilla, zrejme v najbližšom prestupovom termíne opäť zmení dres. Informuje o tom francúzsky športový portál sports.fr.V Andalúzii Lopes nenapĺňa očakávania, s ktorými ho klub kúpil za 25 miliónov eur. V drese Sevilčanov si Lopes v La Lige zahral necelých desať minút a trénerovi Lopeteguimu nezapadá do koncepcie. Preto by 23-ročný Portugalčan mohol zmeniť pôsobisko už v januári.S odvolaním sa na Newcastle Chronicles by sa mohol stať spoluhráčom Martina Dúbravku v Newcastle United. "Magpies" o hráča prejavili záujem a z druhej strany mali zaznamenať pozitívnu odozvu.