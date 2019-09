Vodný slalom: V Seu sa zabojuje aj o OH, Giertl:Máme najvyššie ambície

Na archívnej snímke Alexander Slafkovský. Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

Nominácia SR na MS vo vodnom slalome 2019:



C1 muž: Alexander Slafkovský, Matej Beňuš, Michal Martikán



K1 ženy: Jana Dukátová, Elena Kaliská, Eliška Mintálová



C1 ženy: Soňa Stanovská, Monika Škáchová, Emanuela Luknárová



K1 muži: Jakub Grigar, Martin Halčin, Andrej Málek

Nominácia SR na MS vo vodnom zjazde 2019:



K1 muži: Kamil Kaničšák, Boris Rajniak, Alexander Sedláček, Ondrej Macúš



C1 muži: Samo Šoška, Ladislav Daník, Martin Medveď



C2 muži: Juraj Skákala, Matúš Gewissler, Ladislav Škantár, Peter Škantár, Pavol Hochschorner, Peter Hochschorner



C1 ženy: Viktória Scholczová, Katarína Kopúnová

Program MS:



streda 25. septembra: vodný slalom - tímové súťaže hliadok (9.00), vodný zjazd - tímové súťaže hliadok (14.00),



štvrtok 26. septembra: vodný slalom - dvojkolová kvalifikácia C1M a K1Ž (9.00), dvojkolová kvalifikácia C1Ž a K1M (12.30), vodný zjazd (šprint) - dvojkolová kvalifikácia K1Ž, K1M, C1Ž, C1M (16.20)



piatok 27. septembra: vodný slalom - dvojkolová kvalifikácia C1M a K1Ž (9.00), dvojkolová kvalifikácia C1Ž a K1M (12.10), vodný zjazd (šprint) - dvojkolová kvalifikácia C2M, C2Ž (15.40)



sobota 28. septembra: vodný slalom - semifinále C1M a K1Ž (9.00), finále C1M a K1Ž (12.00), vodný zjazd – finále všetkých disciplín



nedeľa 29. septembra: vodný slalom - semifinále C1Ž a K1M (9.00), finále C1Ž a K1M (12.00), semifinále a finále C2MIX (14.45)

Bratislava 25. septembra (TASR) - Od stredy sa začne kľúčové podujatie pre všetkých vodných slalomárov. Na majstrovstvách sveta v španielskom Seu d'Urgell (25.-29. septembra) nebudú bojovať iba o medaily, ale najmä o miestenky na budúcoročné olympijské hry v Tokiu. Slováci poslali do Španielska 15-člennú výpravu - singlistov Alexandra Slafkovského, Mateja Beňuša, Michala Martikána, Soňu Stanovskú, Moniku Škáchovú, Emanuelu Luknárovú a kajakárov Jakuba Grigara, Martina Halčina, Andreja Máleka, Janu Dukátovú, Elenu Kaliskú a Elišku Mintálovú.Slovensko patrí k najúspešnejším krajinám na MS. Doposiaľ získalo 59 medailí, z toho 24 zlatých. V predolympijskej sezóne však ide o viac ako o pódiové umiestnenia.povedal pre TASR športový riaditeľ sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky Lukáš Giertl.V Seu bude tiež pokračovať interná kvalifikácia na OH. Pozornosť púta najmä situácia v mužskej C1. Priebežným lídrom minitabuľky je s 58 bodmi Beňuš, ktorý triumfoval vo finále Svetového pohára v Prahe-Tróji a získal prvenstvo v celkovom hodnotení seriálu. Druhý s odstupom dvoch bodov je veterán Martikán, za ktorým je o bod Slafkovský.Tridsaťšesťročný Slafkovský má motiváciu navyše, keďže na olympiáde ešte neštartoval a Tokio môže byť jedna z posledných príležitostí. MS v Troji mu nevyšli podľa predstáv, keď vo finále skončil až desiaty, to je však už minulosť." povedal 9-násobný majster sveta v hliadkach.Kajakárka Dukátová sa po návrate z materskej dovolenky pohybovala v SP na rozhraní semifinále a finále. Verí, že smolu si už vyčerpala a skúsenosti zúročí b úspech na vrcholnom podujatí sezóny. "Veľmi rada by som prelomila tú finálovú účasť a dostala sa do elitnej desiatky. Šampionát bude zároveň globálnou olympijskou kvalifikáciou, bude to vyšpičkované, v predolympijskej sezóne sú všetci 'našlapaní', ale chcela by som sa práve tu dostať do finále, povedala 36-ročná majsterka sveta v C1 z roku 2010.Medzi kajakárkami je najbližšie k Tokiu Mintálová. Najmladšia v K1 má 46 bodov, pred Dukátovou má náskok 17 bodov, tretia je najskúsenejšia Kaliská (20)." povedala Mintálová.Spoločne s MS vo vodnom slalome sa v Seu uskutoční aj šampionát vo vodnom zjazde. Zo slovenského pohľadu bude pútať pozornosť najmä C2, v ktorej sa predstavia zlatí olympijskí medailisti bratranci Ladislav a Peter Škantárovci i bratia Peter a Pavol Hochschornerovci.