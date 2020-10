López mal na Gire šťastie v nešťastí, preteky sa však preňho skončili už na začiatku

Nerovnosť na trati

Silné poryvy vetra

4.10.2020 (Webnoviny.sk) - Keď Miguel Ángel López pred dvoma týždňami ovládol kráľovskú etapu na Tour de France s vrcholom na horskom priesmyku Col de la Loze v Alpách, na chvíľku mu patril celý cyklistický svet. V sobotu v závere úvodnej časovky na Giro d´Italia sa mu zasa celý zrútil.Druhé najslávnejšie preteky Grand Tour sa pre šiesteho muža Tour de France skončili hneď na ich začiatku. Stačila chvíľková nepozornosť a 26-ročný elitný vrchár tímu Astana skončil v nemocnici v Palerme.Bol to výsledok zle vyzerajúceho pádu, ktorý utrpel vo chvíli, keď si presúval pravú ruku zo špeciálnych aerodynamických riadidiel na tie obyčajné a predné koleso mu nabehlo na nerovnosť na trati.Nasledoval nekontrolovaný pohyb doprava, prerazenie bariéry a podozrenie na zlomeniny. Tie sa, našťastie, nepotvrdili, ale aj tak musel podstúpiť operačný zákrok, lebo mal hlbokú ranu na mieste neďaleko iliakálnej tepny v panvovej oblasti."Röntgen nepreukázal žiadne zlomeniny. Utrpel hlbokú ranu v tesnej blízkosti iliakálnej artérie, ktorá sa zahojí v nasledujúcich týždňoch," uviedol lekár tímu Astana Serge Niamke aj na webe Cyclingnews."Žiadne ďalšie zranenia neutrpel a po vlastných opustil nemocnicua šiel za kolegami do hotela. Uvidíme, ako sa bude cítiť v ďalších dňoch po návrate domov," doplnil Niamke.López bol jedným z mála cyklistov, ktorí po Tour de France mali v úmysle absolvovať ďalší trojtýždňový boj s časom na Giro d´Italia. V tíme Astana mal byť hlavným pomocníkom Jakoba Fuglsanga v kopcoch.Dánsky cyklista je jedným z favoritov na celkový triumf, avšak už v úvodnej časovke v Palerme výrazne zaostal a obsadil až sté miesto. V porovnaní s favorizovaným Britom Geraintom Thomasom (4. miesto) bol v cieli o 1:24 min pomalší.Nielen Fulglsang si sťažoval na silné poryvy vetra, ktorý viacerých pretekárov takmer zhodil zo sedla bicykla. "Bolo to náročné a aj nebezpečné. Dnešný deň treba čo najskôr vymazať z pamäti," reagoval Fuglsang.