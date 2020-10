Senzácia na úkor svetovej dvojky, proti mladej Poľke na Roland Garros uhrala len tri gemy

Koniec víťaznej série

Vo štvrťfinále Poľka vyzve Trevisanovú

Súperkou Swiatekovej v jej prvom grandslamovom štvrťfinále bude Talianka Martina Trevisanová. Úspešná kvalifikantka s renkingom 159 rovnako nečakane vyradila turnajovú päťku Holanďanku Kiki Bertensovú 6:4, 6:4. Trvalo jej to 95 minút.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.10.2020 (Webnoviny.sk) - Simona Halepová bola najväčšia favoritka na zisk titulu v ženskej dvojhre na Roland Garros v Paríži. Minulý čas je na mieste, keďže šampiónka z roku 2018 a súčasná svetová dvojka neprešla cez osemfinále a dokonca utŕžila debakel 1:6, 2:6 od 54. hráčky rebríčka WTA Igy Swiatekovej.Iba 19-ročná Poľka za 68 minút vo veľkom štýle odplatila favorizovanej Rumunke vlaňajšiu prehru z parížskej antuky 1:6, 0:6.Swiateková v najlepšom zápase svojej kariéry nečelila ani jednému brejkbalu a sama využila 4 zo 14 príležitostí. Vo víťazných úderoch favoritku prevalcovala 30-12. Veľký rozdiel bol aj v bodoch získaných po prvom podaní, Swiateková vyhrala 81% takýchto výmen, kým jej slávnejšia súperka iba 53%. Swiateková zastavila Halepovej sériu 17 víťazných zápasov, ktorá bola najdlhšia v jej kariére."Na začiatku som bola v strese, nikdy predtým som nehrala na takom veľkom štadióne. Zahrala som však perfektne, prekvapila som sama seba. Nemyslela som si, že niekedy predvediem v súťažnom zápase takýto výkon," uviedla Iga Swiateková. Po chvíli možná nástupkyňa Agnieszky Radwanskej už sebavedomejšie dodala: "Vlani som tu so Simonou v osemfinále prehrala a ona potom v ďalšom kole nestačila na Amandu Anisimovovú. Cítila som, že sa mi môže podariť niečo podobné. Odvtedy som urobila výkonnostný progres a hrala veľké zápasy proti Simone, Caroline Wozniackej či Naomi Osakovej. Veľmi mi to pomohlo vyrovnať sa s tlakom."Usmievavá Talianka v prechádzajúcom kole odvrátila dva mečbaly proti gréckej favoritke Marii Sakkariovej a teraz má pocit, že sa jej sníva. "Pred dvoma týždňami som sem prišla, aby som sa pripravila na kvalifikáciu a dnes som už vo štvrťfinále. Bože, nemôžem tomu uveriť. Už len to, že som nastúpila proti takej veľkej hráčke, akou je Bertensová, je pre mňa veľká pocta. Žijem svoj sen," uviedla 26-ročná Trevisanová. Stala sa prvou Taliankou vo štvrťfinále Roland Garros od roku 2015, keď tam bola Sara Erraniová.