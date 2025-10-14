Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

14. októbra 2025

Loptička je na strane vlády. KDH teraz od Fica očakáva, že naplní svoj sľub o výhrade vo svedomí


Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) očakáva, že premiér Robert Fico (



Zdieľať
683802a72e11a151330628 676x451 14.10.2025 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) očakáva, že premiér Robert Fico (Smer-SD) naplní svoj verejný prísľub týkajúci sa výhrady vo svedomí. Hnutie pripomenulo, že už na jar tohto roka predložilo návrh na výhradu vo svedomí, no podporu preň naprieč politickým spektrom nenašlo.


„Cieľom zavedenia výhrady vo svedomí je garantovať slobodu svedomia pre lekárov, zdravotný personál, pri eutanázii pre ošetrovateľov, pre vojakov, právnikov, advokátov, učiteľov - aby nemuseli konať proti svojmu svedomiu a náboženskému presvedčeniu," uviedlo KDH.

V súvislosti s nedávnym prísľubom predsedu vlády uviedlo, že očakáva, že dodrží slovo a naplní sa tak záväzok, ktorý Slovensko za 25 rokov nenaplnilo. „Loptička je teda na strane vlády. Na to nie je potrebné opäť otvárať ústavu, stačí dotiahnuť zmluvu s Vatikánom," dodali kresťanskí demokrati.

Podpredseda KDH Viliam Karas sa už v závere septembra, krátko po hlasovaní o novele ústavy, ktorú KDH podporilo spolu s koalíciou, obrátil na premiéra Roberta Fica, ktorý pred hlasovaním o ústave dal verejný prísľub na tlačovej konferencii, že po prijatí novely zrealizuje záväzok z Vatikánskej zmluvy. Ide o vykonávaciu zmluvu k výhrade vo svedomí. Karas vtedy apeloval, aby tento prísľub Fico naplnil a očakáva čoskoro vykonávaciu zmluvu k zmluve so Svätou stolicou.


Zdroj: SITA.sk - Loptička je na strane vlády. KDH teraz od Fica očakáva, že naplní svoj sľub o výhrade vo svedomí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Vatikánska zmluva výhrada vo svedomí
