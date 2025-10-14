Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

14. októbra 2025

Výlet za peniaze občanov? Nadácia Zastavme korupciu podáva sťažnosť pre Šimkovičovej cestu do USA


Nadácia Zastavme korupciu podáva sťažnosť v súvislosti s cestou ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. ...



65c36e445b744134074090 676x451 14.10.2025 (SITA.sk) - Nadácia Zastavme korupciu podáva sťažnosť v súvislosti s cestou ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS) do Spojených štátov amerických. Vyplýva to z videa, ktoré zverejnili na sociálnej sieti.


Nadácia Zastavme korupciu už v minulosti upozornila, že z dokumentu s objednávkami ministerstva kultúry vyplýva, že letenky pre ministerku a jej hovorkyňu stáli dohromady takmer 16-tisíc eur. Ministerstvo tiež v rovnaký deň kúpilo letenky do New Yorku aj pre ďalšie dve osoby v súhrnnej cene čosi vyše 4 300 eur.

Pracovný program na jeden deň


Následne Nadácia zverejnila ďalšie informácie od Šimkovičovej hovorkyne, ktorá uviedla, že šéfka rezortu kultúry pôvodne chcela letieť s prezidentom, no vo vládnom špeciáli nebol dostatok miesta. Slovenská národná strana (SNS) následne v utorok 23. septembra vyzvala prezidenta Petra Pellegriniho, aby pri zahraničných cestách neodmietal členov vlády na palube vládneho špeciálu.

Pellegrini vo vyjadrení pre médiá zverejnenom na jeho profile odkázal predsedovi SNS Andrejovi Dankovi, že akýkoľvek minister, ktorý má oficiálny program, je na palube špeciálu vítaný. „Ak ma Andrej Danko vyzýva, nech on sám najprv vysvetlí, aký program mala pani ministerka kultúry v Spojených štátoch. Pretože som ju videl len pol dňa na festivale slovenskej menšiny v New Jersey,“ poznamenal prezident.

„Neviem, aký má pani ministerka program na Floride. A s kým zo svojej rodiny tu je. A koľko dní a načo tu vlastne trávi,“ podotkol Pellegrini. Podľa medializovaných informácií práve na Floride dlhodobo žije Šimkovičovej dcéra. Nadácia Zastavme korupciu tiež poukázala na výdavok v podobe ubytovania, a to v sume čosi vyše 2 100 eur.

Nadácii na základe infožiadosti sprístupnilo Ministerstvo kultúry (MK) SR kompletný program ministerky Šimkovičovej v USA. Z neho vyplynulo, že šéfka rezortu kultúry strávila v Spojených štátoch niekoľko dní, no pracovný program mala len počas jedného dňa. V rámci neho sa 21. septembra zúčastnila na festivale Slovak Heritage v New Jersey, o čom informovala aj na svojich sociálnych sieťach. V ten istý deň sa zúčastnila aj výstavy Jána Pečarku na slovenskom konzuláte v New Yorku. Následne mala päť dní dovolenku.

Prečo by dvakrát merala cestu


„Ministerka Šimkovičová si za peniaze občanov spravila výlet,“ tvrdí Nadácia Zastavme korupciu. Dodala, že podľa ďalších informácií z ministerstva sa Šimkovičová ešte stretla so slovenskou komunitou, s ktorou založili Dámsky klub. Nad tým podľa Šimkovičovej vyjadrenia na tlačovej besede v závere septembra prevzala patronát. „Bizarné je, že ministerstvo stále odmieta prezradiť konečnú cenu leteniek,“ uviedla vo videu zástupkyňa Nadácie s tým, že MK SR argumentuje, že nemajú súhlas od agentúry, ktorá letenky objednala. V tejto súvislosti podávajú spomínanú sťažnosť.

Samotná ministerka na tlačovej besede koncom septembra poprela, že by letenky stáli 16-tisíc eur. To, či navštívila svoju dcéru vtedy komentovať nechcela. „Do Ameriky som sa odviezla za svojou agendou, vtedy tam bol tento program, ktorý som absolvovala. To, že som popri tom vyriešila aj niečo iné, veď hovoríte vy o uhlíkovej stope, tak prečo by som mala dvakrát merať tú cestu, keď tam idem niečo vyriešiť. Program, ktorý bol financovaný z mojej peňaženky, je niečo, čo sa vás určite netýka,“ reagovala na novinárske otázky.

V súvislosti so svojím programom uviedla, že mala stretnutie s americkými Slovákmi, založili klub žien, kde prevzala patronát. Diskutovali aj o kultúre či vzdelávaní detí, a o tom, ako im s tým pomôcť.

Agentúra SITA požiada o vyjadrenie Ministerstvo kultúry SR.


Zdroj: SITA.sk - Výlet za peniaze občanov? Nadácia Zastavme korupciu podáva sťažnosť pre Šimkovičovej cestu do USA © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Letenky Ministerka kultúry SR Prezident SR Sťažnosť Zahraničná cesta
