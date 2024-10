Lopušanová nepomôže: Slovenská ženská hokejová reprezentácia ide na Nemecký pohár s 22 hráčkami

Slovenská ženská hokejová reprezentácia absolvuje počas novembra rovnako ako mužský výber vystúpenie na Nemeckom pohári v Landshute. V Bavorsku odohrá 22-členný výber tri zápasy v priebehu troch dní, od stredy 6. do piatka 8. novembra bude postupne čeliť Maďarkám, Francúzkam a domácim Nemkám.





Program SR ženy na Nemeckom pohári v Landshute

S identickými súpermi sa Slovenky stretli aj na augustovom Turnaji štyroch krajín vo Füssene, na ktorom obsadili poslednú štvrtú priečku. V konkurencii dvoch tímov z elitnej divízie svetových šampionátov a jedného z A-skupiny I. divízie MS si pripísali jediný triumf nad Maďarkami. Nomináciu ženskej reprezentácie tvoria prevažne hráčky pôsobiace v Projekte HK PSRŽ Bratislava, ktorý hráva v nadnárodnej EWHL. V tejto súťaži sú zatiaľ slovenské hráčky stopercentné. V šiestich dueloch ešte nenašli premožiteľky. "Teší nás to, ale odohrali sme málo duelov a potrebovali by sme väčšiu zápasovú prax. Teraz sa nám to síce rozbehne, ale uvítal by som viac zápasov, aby sme hrávali častejšie, hoci aj mimo ligy,“ uviedol pre portál hockeyslovakia.sk hlavný tréner ženskej reprezentácie Miroslav Mosnár.Družstvo ďalej dopĺňajú hokejistky z domácej Kaufland Slovenskej ženskej hokejovej ligy a taktiež legionárky z Fínska, Maďarska a Kanady. "V nominácii nastali dve zmeny, ale viac-menej máme k dispozícii všetky hráčky, ktoré sme chceli. Som rád, že sme mali možnosť zavolať aj hráčky zo zámoria, keďže to v tomto termíne nie je úplne štandardné. Boli nominované aj v lete a sme zvedaví, ako sa ukážu v porovnaní s predchádzajúcim turnajom. Chceli by sme ich ešte viac zapracovať do systému,“ dodal Mosnár, ktorý prezradil, že realizačný tím mal záujem tiež o Nelu Lopušanovú. Aj vzhľadom na náročnú dopravnú logistiku však talentovaná útočníčka tentoraz Slovensku nepomôže.Účinkovanie na turnaji začnú Slovenky 6. novembra o 16.15 proti Maďarkám, v rovnakom čase vyzvú o deň neskôr Francúzky a 8. novembra večer o 19.00 si zmerajú sily s Nemkami. "Merítkom výkonnosti pre nás bude hlavne súboj s domácimi Nemkami, ktoré sú dlhoročne súčasťou elitnej kategórie majstrovstiev sveta. Majú veľkú kvalitu. Som zvedavý, či dokážeme zužitkovať skúsenosti z predchádzajúceho duelu s nimi. Verím, že dievčatá budú psychicky aj fyzicky odolnejšie ako v auguste,“ zakončil Mosnár.



STREDA 6. NOVEMBRA



16.15 SLOVENSKO – Maďarsko



ŠTVRTOK 7. NOVEMBRA



16.15 Francúzsko – SLOVENSKO



PIATOK 8. NOVEMBRA



19.00 Nemecko – SLOVENSKO