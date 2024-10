Tréner ten Hag skončil v Manchestri United

Erik ten Hag skončil vo funkcii hlavného trénera futbalistov Manchestru United. Tím dočasne povedie bývalý kanonier "červených diablov" Ruud van Nistelrooy. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.





Vedenie klubu sa rozhodlo pre tento krok po nedeľňajšej prehre na ihrisku West Hamu 1:2 v 9. kole Premier League. United v nej figurujú až na 14. mieste. V doterajších zápasoch nazbierali 11 bodov za tri víťazstvá a dve remízy. Tímu sa príliš nedarí ani v skupinovej fáze Európskej ligy, v ktorej má po troch zápasoch tri body za remízy s Twente Enschede, FC Porto a Fenerbahce Istanbul.Ten Hag predĺžil v klube zmluvu do júna 2026 po víťazstve nad Manchestrom City vo finále FA Cupu, hoci v Premier League s ním obsadil až ôsme miesto. Pri tíme pôsobil od apríla 2022, keď nahradil Ralfa Rangnicka. "Erik priviedol klub k dvom domácim trofejám, vyhral Carabao Cup v roku 2023 a FA Cup v roku 2024. Sme mu vďační za všetko, čo spravil pre náš klub a prajeme mu veľa šťastia do budúcnosti," uviedol klub v oficiálnom vyhlásení.Viaceré britské médiá často spochybňovali pozíciu ten Haga a jeho odchod po sezóne 2023/2024 bol údajne takmer hotovou vecou. V klube došlo počas nedávnych mesiacov k personálnym zmenám v športovej štruktúre, keď klub vymenoval nového výkonného riaditeľa, športového riaditeľa aj technického riaditeľa. Súčasťou zmien mal byť aj nový tréner, no triumf vo finále FA Cupu nad Manchestrom City vylepšil vtedajšiu pozíciu holandského kouča.