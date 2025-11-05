|
Streda 5.11.2025
Meniny má Imrich
05. novembra 2025
Lotyši Ukrajine darujú 21 obrnených vozidiel
Lotyšsko dodá Ukrajine 21 obrnených vozidiel Patria domácej výroby. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda, oznámilo to lotyšské ...
5.11.2025 (SITA.sk) - Lotyšsko dodá Ukrajine 21 obrnených vozidiel Patria domácej výroby. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda, oznámilo to lotyšské ministerstvo obrany.
„Darovanie obrnených vozidiel vyrobených v Lotyšsku je významnou podporou pre ukrajinských obrancov a príležitosťou otestovať odolnosť a schopnosti týchto vozidiel v reálnych bojových podmienkach,“ povedal lotyšský minister obrany Andris Sprūds.
Ukrajinské ozbrojené sily od Lotyšska dostanú aj náhradné dielce, špeciálne opravárenské nástroje a vybavenie potrebné na údržbu, ako aj mobilnú opravárenskú dielňu kontajnerového typu a technickú dokumentáciu.
Zdroj: SITA.sk - Lotyši Ukrajine darujú 21 obrnených vozidiel © SITA Všetky práva vyhradené.
