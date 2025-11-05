Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Zo zahraničia

05. novembra 2025

Lotyši Ukrajine darujú 21 obrnených vozidiel


Tagy: vojna na Ukrajine

Lotyšsko dodá Ukrajine 21 obrnených vozidiel Patria domácej výroby. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda, oznámilo to lotyšské ...



gettyimages 1388696630 676x451 5.11.2025 (SITA.sk) - Lotyšsko dodá Ukrajine 21 obrnených vozidiel Patria domácej výroby. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda, oznámilo to lotyšské ministerstvo obrany.


„Darovanie obrnených vozidiel vyrobených v Lotyšsku je významnou podporou pre ukrajinských obrancov a príležitosťou otestovať odolnosť a schopnosti týchto vozidiel v reálnych bojových podmienkach,“ povedal lotyšský minister obrany Andris Sprūds.

Ukrajinské ozbrojené sily od Lotyšska dostanú aj náhradné dielce, špeciálne opravárenské nástroje a vybavenie potrebné na údržbu, ako aj mobilnú opravárenskú dielňu kontajnerového typu a technickú dokumentáciu.


Zdroj: SITA.sk - Lotyši Ukrajine darujú 21 obrnených vozidiel © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: vojna na Ukrajine
