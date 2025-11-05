Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 5.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Imrich
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

05. novembra 2025

V Bratislave zadržali nebezpečného Poliaka, na ktorého bol vydaný európsky zatykač


Tagy: hľadaná osoba Pátranie

V Bratislave zadržali nebezpečného a hľadaného Poliaka. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Roman Hájek. Ako ...



Zdieľať
gettyimages 138085780 676x451 5.11.2025 (SITA.sk) - V Bratislave zadržali nebezpečného a hľadaného Poliaka. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Roman Hájek. Ako spresnil, na 46-ročného občana Poľskej republiky bol vydaný Európsky zatýkací rozkaz.


V utorok 4. novembra v popoludňajších hodinách sa policajtom cieľového pátrania Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru v spolupráci s pohotovostným policajným útvarom Bratislava podarilo muža v hlavnom meste zadržať.

Polícia priblížila, že poľské orgány činné v trestnom konaní mužovi pripisujú trestnú činnosť nedovoleného ozbrojovania, vydierania a páchania počítačovej kriminality.

„Hľadaný muž sa pred spravodlivosťou ukrýval v prenajatom byte v Bratislave, za ktorý odmietal platiť nájomné a majiteľovi znemožnil vstup výmenou zámku na vchodových dverách,“ spresnili policajti. Po zadržaní ho umiestnili do cely policajného zaistenia a aktuálne prebiehajú úkony súvisiace s jeho vydaním do Poľskej republiky.


Zdroj: SITA.sk - V Bratislave zadržali nebezpečného Poliaka, na ktorého bol vydaný európsky zatykač © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: hľadaná osoba Pátranie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Českého exprezidenta Miloša Zemana operovali, zostáva v nemocnici
<< predchádzajúci článok
Lotyši Ukrajine darujú 21 obrnených vozidiel

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 