Streda 5.11.2025
Meniny má Imrich
|Denník - Správy
05. novembra 2025
V Bratislave zadržali nebezpečného Poliaka, na ktorého bol vydaný európsky zatykač
V Bratislave zadržali nebezpečného a hľadaného Poliaka. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Roman Hájek. Ako ...
5.11.2025 (SITA.sk) - V Bratislave zadržali nebezpečného a hľadaného Poliaka. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Roman Hájek. Ako spresnil, na 46-ročného občana Poľskej republiky bol vydaný Európsky zatýkací rozkaz.
V utorok 4. novembra v popoludňajších hodinách sa policajtom cieľového pátrania Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru v spolupráci s pohotovostným policajným útvarom Bratislava podarilo muža v hlavnom meste zadržať.
Polícia priblížila, že poľské orgány činné v trestnom konaní mužovi pripisujú trestnú činnosť nedovoleného ozbrojovania, vydierania a páchania počítačovej kriminality.
„Hľadaný muž sa pred spravodlivosťou ukrýval v prenajatom byte v Bratislave, za ktorý odmietal platiť nájomné a majiteľovi znemožnil vstup výmenou zámku na vchodových dverách,“ spresnili policajti. Po zadržaní ho umiestnili do cely policajného zaistenia a aktuálne prebiehajú úkony súvisiace s jeho vydaním do Poľskej republiky.
Zdroj: SITA.sk - V Bratislave zadržali nebezpečného Poliaka, na ktorého bol vydaný európsky zatykač © SITA Všetky práva vyhradené.
