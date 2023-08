Lotyšsko pomôže Ukrajine prepravovať obilie po železnici, mohlo by ísť až o milión ton

15.8.2023 (SITA.sk) - Lotyšské železnice by mohli byť túto jeseň schopné pomôcť Ukrajine pri vývoze obilia. Povedal to v rozhovore pre lotyšský rozhlas šéf Lotyšských železníc Rinalds Pļavnieks.Konštatoval, že bol skeptický voči možnosti použiť železnice na prepravu ukrajinského obilia cez Lotyšsko, ale dodal, že technologické kapacity v oblasti logistiky a prekládky sa rozvinuli. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.Podľa odhadov sa môže cez lotyšské územie prepravovať približne 500-tisíc až milión ton obilia.Rusko 17. júla oznámilo, že odstupuje od Čiernomorskej obilnej iniciatívy, ktorá umožňovala bezpečný vývoz ukrajinského obilia cez Čierne more. Moskva zároveň začala rozsiahle útoky na infraštruktúru prístavu v Odese a na ukrajinské prístavy na rieke Dunaj.