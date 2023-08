Sudkyňa Záleská sa pred súdnou radou vyjadrila k vzťahu s novinárkou Tódovou a pripomenula, že ju riešia už tretíkrát

Čí je to záujem

Video nevzniklo náhodou

15.8.2023 (SITA.sk) - Sudkyňa Špecializovaného trestného súdu Pamela Záleská trvá na tom, že nikdy nevyniesla alebo nesprístupnila neoprávnenej osobe vrátane novinárky Moniky Tódovej informáciu z trestného konania, ktorú má povinnosť chrániť.Uviedla to na utorkovom zasadnutí Súdnej rady SR , kam sa prišla vyjadriť k medializovaným informáciám o vzťahu k redaktorke Denníka N.Ako v tejto súvislosti povedala, keďže si nie je možné kúpiť jej rozhodovania, ani ju vydierať, zostala už len možnosť ju diskreditovať.„Moje rozhodnutia píšem spôsobom, že najskôr ich verejne vyhlásim po tom, ako verejne vykonám dokazovanie," povedal Záleská s tým, že rozsudky vypracováva na základe dôkazov.Zároveň sa sudkyňa opýtala, v koho záujme je, že sa jej osoba rieši na pôde súdnej rady už po tretíkrát (prvýkrát to bolo na podnet advokátov Jaroslava Haščáka , v druhom prípade išlo o kauzu inzulínu pre obžalovaného Lehela H., pozn. SITA).„Žijem v krajine, kde sa podľa všetkého malo obchodovať so spravodlivosťou. Ja so spravodlivosťou ani s informáciami, ktoré mám chrániť vo svojich spisoch, neobchodujem," vyhlásila Záleská.Pokiaľ ide o samotný vzťah s Tódovou, podľa sudkyne nejde o tajnú vec. „To nebolo tajomstvo, tu neprišlo k žiadnemu odhaleniu," zdôraznila Záleská.Človek, ktorý ju natočil na dovolenke v Tatrách, sa podľa Záleskej ubytoval v hoteli pod falošným menom, takže nešlo o náhodu.„Nespochybňujem to video, nespochybňujem skutočnosti, ktoré boli zaznamenané," uviedla Záleská s tým, že neurobila nič, čím by sa spreneverila výkonu sudcovského povolania.Záleská doplnila, že prípadnú zaujatosť pre vzťah s Tódovou by musela ohlásiť v situácii, keď to určuje zákon.Teda, keď by Monika Tódová bola obvinená v trestnej kauze, v ktorej by bola zákonnou sudkyňou, alebo v situácii, keď by bola novinárka v pozícii poškodenej alebo v inom postavení. Dodala však, že momentálne si nie je vedomá porušenia zákonnej povinnosti.