Lotyšsko predĺžilo zákaz vstupu ruských občanov do krajiny, netýka sa to napríklad politických disidentov

27.2.2024 (SITA.sk) - Lotyšská vláda predĺžila obmedzenia vstupu ruských občanov do pobaltskej krajiny do budúceho roka. Za dôvod označila ruskú inváziu na Ukrajinu, ktorá podľa Rigy „stále predstavuje hrozbu pre vnútornú bezpečnosť Lotyšska“.Ruskí občania budú mať naďalej zakázaný vstup do Lotyšska na účely turistiky a oddychu, a to do 4. marca 2025, uviedla lotyšská vláda vo vyhlásení.Niektorým Rusom však budú vstup umožňovať. Napríklad tým, ktorí majú platné povolenie na pobyt v Lotyšsku alebo inom členskom štáte Európskej únie.Do Lotyšska dovolia vstup aj z humanitárnych dôvodov, napríklad ruským politickým disidentom.