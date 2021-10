Lotyšsko pristúpilo k radikálnemu kroku, nízka zaočkovanosť rozhodla o lockdowne aj zákaze vychádzania

Zatiaľ na mesiac

Najviac nákaz na svete

19.10.2021 (Webnoviny.sk) - Lotyšsko tento týždeň zavedie na takmer mesiac lockdown vrátane zákazu vychádzania. Krok je reakciou na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu v krajine, ktorá má jednu z najnižších mier vakcinácie proti koronavírusu v rámci Európskej únie (EÚ).Lotyšský premiér Krišjanis Karinš po mimoriadnom zasadnutí vlády v pondelok večer oznámil, že lockdown bude platiť od štvrtka 21. októbra do 15. novembra. Prísne opatrenia sú podľa neho potrebné, keďže nemocničné oddelenia sa rýchlo zapĺňajú pacientmi s ochorením COVID-1 9 a zdravotníctvo čelí nedostatku zdrojov.V súčasnosti je plne zaočkovaná len tesne viac ako polovica Lotyšov. Premiér Karinš pripustil, že jeho vláde sa nepodarilo dostatočne zmobilizovať občanov, aby sa nechali zaočkovať. Lotyšsko s 1,9 milióna obyvateľov doteraz eviduje približne 190-tisíc potvrdených prípadov nákazy koronavírusom a takmer 2 900 úmrtí.Lotyšské centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb v pondelok informovalo, že registruje 864 prípadov nákazy koronavírusom na 100-tisíc obyvateľov, čo je aktuálne jedna z najvyšších hodnôt na svete.Od štvrtka bude v celej krajine platiť zákaz vychádzania v čase od 20:00 do 5:00. Väčšina obchodov bude zatvorená a nebudú povolené zhromaždenia vo vnútorných priestoroch. To platí aj pre zábavné, športové a kultúrne podujatia.