Stanovisko Asociácie moderných benefitov k TK RÚZ zo dňa 19.10.2021

19.10.2021 (Webnoviny.sk) - Členovia Asociácie moderných benefitov si so znepokojením vypočuli dnešnú TK RUZ, na ktorej sa zúčastnili Jozef Špirko, viceprezident RÚZ a prezident Asociácie strojárskeho a elektrotechnického priemyslu; Marek Harbuľák, prezident Zväzu cestovného ruchu; Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu; Ján Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska.Dôrazne sa ohradzujeme voči obvineniam a demagogickým obvineniam členov AMOBE o "štátom garantovanom biznise" či "nehoráznom obohacovaní emitentov stravných lístkov", ktorým sa táto časť podnikateľov rozhodla dlhodobo útočiť na náš sektor. Obe tieto tvrdenia sú ľahko vyvrátiteľné. Štát nikomu žiadne tržby negarantuje. Každý zamestnávateľ sa sám rozhoduje, ktorú z viacerých foriem stravovania pre zamestnancov využije – či si zriadi kantínu, dohodne sa s reštauračnými prevádzkami alebo poskytne zamestnancom na výber medzi stravenkami a peňažným príspevkom. Na Slovensku aktuálne využíva stravné poukážky približne len jedna tretina zamestnancov.Absurdný je i argument o nehoráznom obohacovaní: naši eminenti pracujú s priemernou výškou provízie na úrovni 4 až 5 %, čo je agregovaný údaj za všetky poplatky od zamestnávateľa, reštaurácie alebo obchodných reťazcov. Aktuálne čísla jasne ukazujú, že ak tu niekto na Slovensku dosahuje rekordné zisky, sú to práve obchodné reťazce, ktoré vidia v likvidácii stravných poukážok priestor pre ďalší rast tržieb.Mali by sme si položiť otázku, či je náhoda, že práve tieto subjekty zvolávajú tlačovku a mobilizujú médiá pár dní pred rokovaním NR SR o poslaneckej novele Zakonníka práce, ktorá rieši aj otázku stravného. Prečo likvidáciu straveniek presadzujú obchodné reťazce združené v SAMO je jasné: presmerovanie financií z gastroprevádzok do obchodov spolu s odstránením poplatkov je priestor pre ďalší rast ich tržieb. Motivácia časti zamestnávateľov je tiež jasná: vyplácanie stravného pozadu namiesto vopred, tlak na zvyšovanie hodnoty stravného v prospech zamestnacov sú pre nich najmä o zvýšení nákladov. Časť gastra, reprezentovaného Zväzom cestovného ruchu, tiež elimináciou straveniek príliš nestratí a dúfa, že peniaze, naopak, môžu skončiť v "nemenučkových" reštauráciách.Poslanecký návrh Zakonníka práce však nie je jednoznačne pozitívny a a má niekoľko nedoriešených a zásadných nedostatkov, v neprospech štátneho rozpočtu, v neprospech zamestnanca a v neprospech ťažko skúšaného gastrobiznisu.Faktom ale je, že stravenky stále považuje za najideálnejšiu formu stravného väčšina zamestnancov (podľa reprezentatívneho prieskumu 2muse). Novelu v tejto podobe odmietli obe príslušné ministerstvá – MPSVaR a MF SR – okrem iného aj preto, že to má dopad na rozpočet budúceho roka minimálne na úrovni 136 mil. eur.Verejne preto vyzývame – aj dnešných protagonistov tlačovky – na spoločnú odbornú diskusiu, v ktorej by mali zvíťaziť vecné argumenty všetkých relevatných subjektov, nielen záujmových skupín.Asociácia moderných benefitov (AMOBE)Informačný servis