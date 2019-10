Lotyšsko schválilo naturalizáciu detí bez štátnej príslušnosti

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Riga 18. októbra (TASR) - Osoby bez štátnej príslušnosti v Lotyšsku - potomkovia bývalých sovietskych občanov - budú v budúcnosti automaticky naturalizovaní. Parlament v Rige totiž vo štvrtok odhlasoval, že lotyšské občianstvo sa bude udeľovať deťom tzv. "neobyvateľov" už pri narodení. Nové nariadenie vstúpi do platnosti na budúci rok, informuje tlačová agentúra DPA.Zmenu podporila väčšina členov vládnucej päťstranovej koalície, ako aj opozícia. Proti opatreniu zahlasovala iba pravicová Národná aliancia (NA), ktorá je súčasťou koalície.Takzvaní "neobyvatelia" sú ľudia a ich potomkovia z bývalého Sovietskeho zväzu, ktorí po jeho rozpade v roku 1991 zostali žiť v nezávislom Lotyšsku. Ide prevažne o etnických Rusov, Bielorusov a Ukrajincov.Tieto osoby majú právo na pobyt v tejto členskej krajine EÚ, avšak neprislúcha im lotyšské ani žiadne iné občianstvo. Majú tiež omnoho menej práv než občania tejto pobaltskej republiky.Na základe súčasných podmienok občianskeho zákona museli o lotyšské občianstvo požiadať v Lotyšku narodené deti do 15 rokov, ktorých aspoň jeden z rodičov patril medzi "neobyvateľov". Táto povinnosť sa po novom zruší pre deti narodené po 1. januári 2020, pričom novorodenci by mali automaticky získať lotyšský pas - ak sa ich rodičia nerozhodnú pre občianstvo inej krajiny.V Lotyšsku žije celkovo 230.000 "neobyvateľov", ktorí tvoria takmer 11 percent z približne dvojmiliónovej populácie krajiny.