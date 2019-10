Prímerie v severovýchodnej Sýrii vstúpilo do platnosti

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bejrút 18. októbra (TASR) - Prímerie v severovýchodnej Sýrii, na ktorom sa dohodli Spojené štáty a Turecko, vstúpilo vo štvrtok večer do platnosti. Oznámili to Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF), ktoré citovala agentúra DPA.Prímerie vstúpilo do platnosti o 22.00 h miestneho času (21.00 h SELČ), uvádza sa vo vyhlásení SDF, ktoré ubezpečili, že dohodnutý pokoj zbraní budú dodržiavať. Zároveň vyjadrili nádej, že paľbu po deviatich dňoch bojov zastaví aj Turecko.Dohoda o prímerí bola ohlásená po štvrtkovom stretnutí amerického viceprezidenta Mikea Pencea s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom v Ankare.Turecko na základe dohody preruší svoju vojenskú operáciu na severe Sýrie, aby umožnilo kurdským silám stiahnuť sa v priebehu 120 hodín (päť dní) z oblasti tzv. bezpečnostnej zóny. Ak bude odsun, ktorý sa podľa Pencea už začal, dokončený, turecká operácia bude ukončená.Turecko spustilo 9. októbra v Sýrii ofenzívu proti Kurdom - s deklarovaným cieľom vyčistiť oblasť pri turecko-sýrskej hranici od "teroristov" a vytvoriť "bezpečnú zónu" pre návrat sýrskych utečencov.Ankara k ofenzíve pristúpila po tom, ako sýrski Kurdi minulý týždeň náhle prišli o podporu Washingtonu po tom, ako prezident Spojených štátov Donald Trump stiahol zo severu Sýrie takmer všetky americké sily. Následne Kurdi podpísali Ruskom sprostredkovanú dohodu so sýrskym prezidentom Bašárom Asadom.