Lotyšsko vyzýva EÚ k zákazu dovozu ruských potravín, podľa lotyšského ministra Krauza sa dá všetko doviezť z Ukrajiny

26.2.2024 (SITA.sk) - Lotyšský minister poľnohospodárstva Armands Krauze v pondelok vyzval na zákaz dovozu ruských potravín do Európskej únie.„Všetko, čo sa dováža z Ruska, sa dá doviezť z Ukrajiny," povedal Krauze pred stretnutím ministrov poľnohospodárstva Únie v Bruseli. Informuje o tom Kyjiv independent.Lotyšsko je prvou krajinou EÚ , ktorá zakázala dovoz obilia a iných potravín z Ruska a Bieloruska. Zákaz vstúpi do platnosti v marci. Lotyšský prezident Edgars Rinkēvičs v januári uviedol, že podporuje zákaz, keďže poľnohospodársky export posilňuje ruskú ekonomiku, a to, čo je označené ako ruské obilie, môže byť v skutočnosti ukrajinské obilie ukradnuté z území okupovaných Ruskom.Lotyšsko v decembri zverejnilo údaje, podľa ktorých Rusko vlani exportovalo do EÚ cez Lotyšsko viac ako 380-tisíc ton obilia, čiže o približne 80-tisíc ton viac ako v roku 2022. Tento údaj pritom nezahŕňa obilie z Ruska prepravované cez Lotyšsko do krajín mimo Európskej únie.