Nemecký kancelár Scholz sa naďalej zdráha dodaniu rakiet dlhého doletu Taurus Ukrajine, obáva sa rizika priameho zapojenia krajiny do vojny

26.2.2024 (SITA.sk) - Nemecký kancelár Olaf Scholz v pondelok povedal, že sa naďalej zdráha poslať na Ukrajinu rakety dlhého doletu Taurus. Poukázal pritom na riziko, že sa Nemecko priamo zapojí do vojny.Nemecko je v súčasnosti po Spojených štátoch druhým najväčším dodávateľom vojenskej pomoci Ukrajine a v tomto roku svoju podporu ďalej zintenzívňuje.Scholz sa však na niekoľko mesiacov zastavil pri ukrajinskej túžbe po raketách Taurus, ktoré majú dosah až 500 kilometrov a teoreticky by sa dali použiť proti cieľom ďaleko na ruskom území. Scholz definitívne nepovedal, že rakety Taurus nebudú doručené na Ukrajinu, ale ponúkol zatiaľ najjasnejšie vysvetlenie svojej váhavosti.Kancelár dlhodobo zdôrazňuje svoje odhodlanie pomôcť Ukrajine bez eskalácie vojny a zatiahnutia Nemecka a Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) do nej. Scholz v pondelok povedal, že „v žiadnom bode a na žiadnom mieste nesmieme byť spojení s cieľmi, ktoré tento systém (Taurus) zasiahne", a preto to nie je ďalšia možnosť v programe, informovala agentúra DPA. Británia a Francúzsko pritom už dávnejšie oznámili, že posielajú na Ukrajinu rakety dlhého doletu Storm Shadow a Scalp.