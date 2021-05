Lotyšský brankár Kristers Gudlevskis bude chytať za Slovan Bratislava aj v nasledujúcej sezóne

Parks sa rozhodol odísť

Niekoľko sezón v zámorí

10.5.2021 (Webnoviny.sk) - V hokejovom Slovane Bratislava bude aj v nasledujúcej sezóne chytať lotyšský brankár Kristers Gudlevskis. Vedenie "belasých" sa s 28-ročným gólmanom dohodlo na predĺžení spolupráce do apríla 2022."Kristers podpísal pôvodnú zmluvu so Slovanom až vo februári. Napriek jeho kvalitám a slušným číslam sa na gólmanovi vždy podpíše, keď sa jeho tímu nedarí, čo bol prípad predošlého angažmánu vo Villachu. V Slovane sa však rýchlo etabloval, v bránke podával dobré výkony, pričom jeho výkonnosť rástla každým zápasom. Ako gólman číslo jeden už nastupoval na semifinálovú sériu so Zvolenom, kde bol s viac ako 94 percentami zákrokov oporou mužstva. Veríme, že v prvej kompletnej sezóne v Slovane sa naplno ukáže a pomôže nám k dôležitým víťazstvám,“ povedal generálny manažér klubu Maroš Krajči na klubovom webe.Slovan chcel predĺžiť kontrakt aj s Američanom Tylerom Parksom, tan sa však rozhodol bojovať o miesto v kluboch v prestížnejších európskych ligách.Gudlevskis pred príchodom do Slovana chytal v rakúskom Villachu v nadnárodnej ICE Hockey League, predtým v Nemecku za Fischtown Pinguins a v KHL za Dinamo Riga.Niekoľko sezón strávil aj v zámorí a v NHL zasiahol do troch duelov Tampy Bay Lightning. Za Lotyšsko chytal na štyroch MS aj na ZOH 2014 v Soči.Pred novou sezónou sa v Slovane budú pripravovať aj dvaja mladí brankári Richard Noskovič a Ádam Beke.