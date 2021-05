Hamilton chce mať istotu, kontrakt s Mercedesom sa chystá predĺžiť ešte pred letnou pauzou

Nechcú čakať do poslednej chvíle

Hamilton je od úvodu na čele

10.5.2021 (Webnoviny.sk) - Britský pretekár Lewis Hamilton po skvelom taktickom výkone ovládol Veľkú cenu Španielska a na okruhu Catalunya pri Barcelone si pripísal už 98. víťazstvo kariéry vo formule 1.Sedemnásobný a úradujúci majster sveta potom uviedol, že sa chystá predĺžiť kontrakt so stajňou Mercedes ešte pred augustovou letnou pauzou v seriáli majstrovstiev sveta."Nechceme nič uponáhľať. Myslím si však, že bude rozumné sadnúť si a začať rozhovory na túto tému. Verím, že to neovplyvní moje výkony," uviedol 36-ročný Lewis Hamilton podľa webu orf.at.Hamilton aj zástupcovia elitného tímu efjednotky nechcú dopustiť zopakovanie situácie spred tejto sezóny, keď s podpisom zmluvy s najlepším svetovým jazdcom čakali do poslednej chvíle."Pokazilo mi to celú zimu a myslím si, že ani druhá strana na čele s Totom Wolffom z toho nebola nadšená. Teraz sa chceme stretnúť v predstihu a všetko potrebné prebrať. Nechceme to robiť na poslednú chvíľu," doplnil Hamilton.Fenomenálny Brit v tejto sezóne celkom jednoznačne útočí na ôsmy titul majstra sveta, čím by sa na čele historického rebríčka úspešnosti odpútal od Nemca Michaela Schumachera Veľký bojovník za práva obyvateľstva tmavej pleti začal sezónu tradične vo veľkom štýle. Ovládol tri zo štyroch úvodných Grand Prix 2021 a na čele hodnotenia prestížneho seriálu má 94 bodov a náskok 14 bodov pred svojím hlavným rivalom Holanďanom Maxom Verstappenom z Red Bullu.Tretí je Fín Valtteri Bottas . Hamiltonov tímový kolega z Mercedesu má na konte 47 bodov.Celkovo je v sezóne 2021 plánovaných 23 podujatí majstrovského seriálu. Najbližšie sa 23. mája uskutoční Veľká cena Monaka.