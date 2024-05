Lotyšských hokejistov okradli v ostravskom hoteli. Mal som si dať veci do trezoru, smúti Daugavinš

Lotyši sa neprebojovali do štvrťfinále na MS 2024. Po skvelom víťazstve nad Slovákmi 3:2 po nájazdoch v poslednom zápase ostravskej B-skupine prehrali s Američanmi (3:6) a v skupine obsadili prvé nepostupové 5. miesto. Za Slovákmi zaostali o 3 body. V stredu už nasadli na lietadlo smer Riga a opustili dejisko svetového šampionátu.





24.5.2024 (SITA.sk) - Hokejisti Lotyšska sa stali počas majstrovstiev sveta v Ostrave terčom zlodejov. Neúspešným obhajcom bronzových medailí z vlaňajška vykradli hotelové izby a vzali im najmä hotovosť. Pre TV3 News to potvrdil prezident Lotyšskej hokejovej federácie Aigars Kalvitis . Nepríjemnú skúsenosť nechcel bližšie špecifikovať. Kapitán Kaspars Daugavinš však priznal, že okradnutých bolo viacero hráčov vrátane neho."Niekomu zobrali nabíjačky, ďalším vytiahli z peňaženky peniaze. Je to smutné, ale nič s tým nenarobím. Mal som si dať veci do trezoru. Keď prišla polícia, povedal som im, že mám prevrátený kufor a v peňaženke mi chýbali peniaze. Policajti si všetko odfotili, vzali odtlačky prstov a ďalej netuším, čo sa bude diať," uviedol Daugavinš, kapitán Dukla Ingema Michalovce , podľa webu sports.tv3.lv. Ďalší lotyšskí hráči sa rozhodli udalosť nekomentovať.