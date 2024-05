Prvé MS v hokeji pre Zachu a hneď víťazný gól vo štvrťfinále, Pastrňák vyzdvihol aj neskutočný výkon brankára (video+foto)

Teč rebrami

24.5.2024 (SITA.sk) - Vo štvrťfinále proti Spojeným štátom americkým sa ukázalo, aký dôležitý pre český hokejový tím bol príchod Davida Pastrňáka a Pavla Zachu na majstrovstvá sveta do Prahy. Prvý menovaný síce neskóroval, ale druhý áno, a keďže to bol jediný presný zásah v zápase, Česi si na domácom ľade v sobotu popoludní zahrajú semifinále proti Švédom.Zacha skóroval v 27. minúte v presilovej hre pri vylúčení Trevora Zegrasa , keď v predbránkovom priestore tečoval strelu obrancu Davida Špačeka.„Som za neho veľmi vďačný. Inak to ani nemohlo byť, prvé majstrovstvá sveta a hneď víťazný gól vo vyraďovacej časti," povedal Pastrňák o Zachovi a sám strelec jediného gólu ho aj opísal: „Puk, ktorý som tečoval, som dostal do rebier. Trochu to zabolelo, ale bola to príjemná bolesť. Bral by som ju aj nabudúce."Zacha dosiaľ nikdy nereprezentoval Česko na seniorskej úrovni na majstrovstvách sveta.Až šesťkrát odmietol pozvánku, za čo si vyslúžil aj nesúhlas verejnosti. Teraz sa to 27-ročný rodák z Brna rozhodol zmeniť a v súboji proti Američanom dostal dôležitú rolu prvého centra.„Som rád, že som sa stal súčasťou superpartie, ktorá ma výborne prijala. Snažím sa do toho vložiť čo najviac v každom zápase," dodal Zacha na webe iDNES.cz.Brankár Lukáš Dostál potom, ale aj predtým „zatiahol roletu" a pochytal všetkých 36 amerických streleckých pokusov.Česi nenechali Američanov postúpiť do semifinále tak, ako pred 20 rokmi, keď na rovnakom mieste - v pražskej 02 Aréne - hokejisti USA zvíťazili 3:2 po samostatných nájazdoch.„Dostál podal neskutočný výkon, stál tam aj na hlave. Ak vám brankár pochytá všetky strely, je ľahké vyhrať štvrťfinále," rozplýval sa Pastrňák od radosti.Autor 47 gólov a 110 bodov v základnej časti NHL v tejto sezóne mohol sám skórovať, ale jeho nájazd ešte v prvej tretine sa gólom neskončil. V poslednej chvíli mu puk skĺzol z hokejky a tesne minul bránku Charlieho Lindgrena.„Bol som rýchly, až príliš rýchly a moja tradičná kľučka mi nevyšla. Puk mi preskočil hokejku, ale našťastie nám ten gól nechýbal," zhodnotil bývalý kráľ strelcov v NHL.Najbližším súperom Čechov budú v sobotu Švédi, ktorí zatiaľ nenašli na MS 2024 premožiteľa, hoci vo štvrťfinále ich Fíni poriadne potrápili.Švédski hokejisti rozhodli severské derby gólom na 2:1 až v predĺžení. Pre Pastrňáka bude mať súboj proti Švédom mimoriadnu príchuť aj v tom, že jeho partnerka a matka dcérky Freyi Rebecca Rohlssonová je rodáčka z tejto severskej krajiny.„Ešte som to nezažil, ale raz to už muselo prísť. Určite to bude výnimočný zápas pre našu rodinu. Veľmi sa na to teším, trvalo to asi sedem rokov," dodal Pastrňák pre české médiá.