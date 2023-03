Lovci lebiek zrejme v Kolumbii zadržali jedného z najhľadanejších Slovákov, urobil osudovú chybu

Ukrýval sa v luxusnom rezorte

Vysoko postavený pašerák

15.3.2023 (SITA.sk) - V kolumbijskom meste Cartagena zadržali nebezpečného obchodníka s drogami. Údajne by malo ísť o hľadaného Michala Píša, ktorý je občanom Slovenskej republiky a je jedným z najhľadanejších Slovákov.Informácie zverejnila televízia Joj, ktorej to potvrdil hodnoverný zdroj z prostredia slovenských vyšetrovateľských orgánov.„Kolumbijské protidrogové vyšetrovacie orgány Píša označujú za cudzinca, ktorý sa ukrýval v miestnom luxusnom rezorte Manga v La Heroica. Lovci lebiek ho odhalili na základe chyby, ktorú urobil. Chcel vycestovať do inej krajiny, čo umožnilo medzinárodnej polícii, ktorá sledovala jeho stopu, aby ho odhalila," uviedol portál televízie noviny.sk Ako informovali ďalej, podľa kolumbijských detektívov je vysoko postavený drogový pašerák, ktorý sa v Cartagene usídlil s plánom dlhodobého pobytu.Píša viní európska polícia z príslušnosti k organizovanej ozbrojenej skupine pôsobiacej v Bratislavskom, Trenčianskom a Žilinskom kraji a v Českej republike zameranej na skladovanie a obchod s omamnými a psychotropnými látkami.Ako portál informoval, muž bol zadržaný špeciálnym protidrogovým komandom v dome v štvrti zvanej Manga. Portál El Universal uviedol, že po mužovi pátra Interpol vo viacerých krajinách.