Lovrenovi na MS vo futbale 2022 chýbajú Rusi. Vždy som hovoril, že šport treba oddeliť od politiky, tvrdí

Chorváti zatiaľ majú štyri body

28.11.2022 (Webnoviny.sk) - Obranca chorvátskej futbalovej reprezentácie Dejan Lovren sa na majstrovstvách sveta v Katare prezentoval kontroverzným vyhlásením, keď povedal, že mu na šampionáte chýba mužstvo Ruska. Tridsaťtriročný rodák z bosnianskej Zenice momentálne hráva v ruskom klube Zenit Petrohrad , kam zamieril v roku 2020 po šesťročnej anabáze v anglickom FC Liverpool „Vždy som hovoril, že šport treba oddeliť od politiky. Rusko má skvelý národný tím, škoda, že nie sú na majstrovstvách sveta. Nie sú tam však ani iné veľké tímy, nielen Rusko. Hovorím o Taliansku, kamarátovi Salahovi... Verím však, že sa veci čoskoro zmenia. Vždy treba myslieť pozitívne," povedal Lovren podľa webu sportske.jutarnji.hr pre novinárov z Dánska a Ruska.Po tom, ako Rusko vo februári rozpútalo vojnu na Ukrajine , sa futbal zaradil k väčšine športových odvetví, ktoré Rusom a Bielorusom zakázali účasť na medzinárodných podujatiach. Mnoho futbalových legionárov po začiatku vojny odišlo z Ruska, no Lovren tam zostal.„Veľa som rozmýšľal, čo budem robiť. Myslím si, že som sa rozhodol správne, keď som zostal v Zenite. Podporil ma aj tréner Dalič. Povedal mi, že mám zostať. Urobil som všetko správne, som hrdý na to, že som kapitánom Zenitu,"K dodal Lovren.Chorvátsko v úvodných dvoch zápasoch na šampionáte v Katare nazbieralo štyri body za remízu s Marokom (0:0) víťazstvo nad Kanadou (4:1) . V treťom vystúpení na Blízkom východe sa stretne s Belgickom, a ak chce postúpiť z F-skupiny do osemfinále, musí v tomto dueli zabodovať.Chorvátsko teoreticky môže postúpiť aj v prípade prehry s Belgickom v kombinácii s triumfom Kanady nad Marokom. V takom prípade by však Chorvátsko muselo mať lepšie skóre ako Maroko. „Proti Belgicku budeme favorit. Súper nás nemá čím prekvapiť," sebavedomo zakončil Lovren.