Tatarovi sa v druhej sezóne v New Jersey zatiaľ darí, expert na „diablov“ hodnotí jeho výkony najvyššou známkou A

Výkony má na výbornú

"Diabli" majú druhú najlepšiu bilanciu

28.11.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový reprezentant Tomáš Tatar z tímu zámorskej NHL New Jersey Devils nezačal aktuálnu sezónu ideálne, keď nebodoval v prvých piatich zápasoch. V deviatich z nasledujúcich desiatich duelov však získal aspoň bod a vytvoril si osobný rekord so 7-zápasovou bodovou šnúrou.Expert na "diablov" David Holliday z portálu Pucks and Pitchforks ohodnotil výkony 31-ročného útočníka v prvej štvrtine základnej časti najvyššou známkou A."Tatarovi nevyšiel prvý ročník v New Jersey a nenaplnil očakávania. V tohtoročnom tréningovom kempe bojoval o miesto v prvom tíme s Andreasom Johnssonom , ktorý putoval do AHL . Tatar nehral zle, ale nevyzeralo to na vyšší ako tretí útok a špekulovalo sa o jeho výmene počas uzávierky prestupov. Avšak, momentálne sa mu darí v prvej formácii a podáva dobré výkony v útoku aj smerom dozadu," napísal odborník o vicemajstrovi sveta z roku 2012.Tatar nazbieral v doterajších 22 zápasoch sezóny 13 bodov za 5 gólov a 8 asistencií. Ak by pokračoval v nastolenom tempe, bez problémov by prekonal 30 bodov (15+15) z predošlého ročníka a zastavil by sa na 19 góloch a 49 bodoch. Produktívnejší bol v NHL zatiaľ iba trikrát - dvakrát ako hráč Detroitu Red Wings a raz v drese Montrealu Canadiens . Jeho maximá sú 29 gólov a 61 bodov.Kapitán slovenskej hokejovej reprezentácie na tohtoročných majstrovstvách sveta vo Fínsku sa teší aj z výbornej formy svojho tímu New Jersey Devils. Klub z Newarku má druhú najlepšiu bilanciu vo Východnej konferencii aj v celej súťaži, v prvých 22 zápasoch zaznamenal 18 triumfov a 4 prehry. Vyrovnal si tiež historický rekord s 13 víťazstvami za sebou.