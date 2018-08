Löw sa stretne s DFB a DFL, budú analyzovať neúspech na MS

Na snímke tréner futbalovej reprezentácie Nemecka Joachim Löw. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt 20. augusta (TASR) - Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Joachim Löw bude pokračovať v analýze neúspechu na MS 2018 v utorok počas spoločného stretnutia s funkcionármi Nemeckého futbalového zväzu (DFB) a domácej ligy DFL.DFB v pondelok potvrdil termín mítingu, na ktorom sa prezident zväzu Reinard Grindel, šéf DFL Reinhard Rauball, lídri piatich bundesligových klubov a ďalší čelní predstavitelia DFL stretnú s Löwom ako i generálnym manažérom národného tímu Oliverom Bierhoffom. Skupina bude diskutovať o možných zmenách v nemeckom futbale v reakcii na "výbuch" reprezentácie na MS v Rusku, kde obhajcovia titulu skončili až poslední v skupine. Ďalšie spoločné stretnutie sa uskutoční v piatok, na ňom by mal tréner predstaviť svoje plány s reprezentáciou. Löw zostal aj po fiasku na šampionáte pri národnom mužstve, jeho kontrakt so zväzom vyprší až v roku 2022.Ako ďalej uviedla agentúra DPA, Löw by mal 29. augusta na tlačovej konferencii odprezentovať, ako sa má stať Nemecko vo futbale opäť úspešné. Pri tejto príležitosti zároveň zverejní káder na nadchádzajúce septembrové zápasy - otvárací duel Ligy národov proti svetovým šampiónom Francúzom a prípravné stretnutie s Peru.Nemci na MS v Rusku prehrali s Mexikom (0:1) aj Kórejskou republikou (0:2), z troch duelov v základnej skupine zvíťazili iba nad Švédskom (2:1), aj to až gólom z nadstaveného času. So ziskom troch bodov obsadili poslednú štvrtú priečku.