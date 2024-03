LPP rozširuje zber použitého oblečenia na zahraničné trhy

22.3.2024 (SITA.sk) -Zber použitého oblečenia akejkoľvek značky realizuje LPP v Poľsku od roku 2018. Vďaka spolupráci s Asociáciou sv. brata Alberta je oblečenie v dobrom stave darované ľuďom bez domova. Ostatné odevy sú vytriedené a určené na konečné spracovanie. V súčasnosti LPP rozširuje zber na zahraničné trhy a od februára bol zavedený v prevádzkach na Slovensku, v Českej republike a Veľkej Británii. V ďalších fázach LPP zapojí aj ostatné krajiny, kde pôsobia obchody značiek patriacich do skupiny.Táto iniciatíva je v súlade so smernicou Európskej únie vyhlásenou v júli 2023, ktorá zaväzuje členské štáty zaviesť rozšírenú zodpovednosť výrobcov, vrátane nariadení týkajúcich sa selektívneho zberu a správnej separácie textilného odpadu. V Európskej únii sa v súčasnosti vyzbiera niečo cez 2 milióny ton odevov a textilných výrobkov, čo je asi 38 % odevov uvedených na trh. Zmeny vyplývajúce zo smernice majú postupne zvýšiť selektívny zber textílií a zaviesť zodpovednosť výrobcov za nakladanie s odevným odpadom. S tým sú samozrejme spojené náklady na zber, triedenie, prepravu, prípravu na ďalšie použitie, recykláciu či správnu likvidáciu odevov, ako aj vykazovanie, vzdelávanie zákazníkov a podporu inovácií v oblasti zvyšovania rozsahu recyklácie textílií. Selektívny zber textilných odpadov bude platiť v celej Európskej únii od 1. januára 2025. Vo Francúzsku už zaviedli riešenia v oblasti rozšírenej zodpovednosti výrobcov a selektívneho zberu textílií; mnohé krajiny sú však stále v procese vývoja svojich vlastných nariadení.S rozšírením zberu mimo Poľska sa právne aspekty súvisiace so špecifickým charakterom miestnych trhov a efektívna organizácia zberu stali pre LPP výzvou. To vytvorilo príležitosti pre spoločnosť na spoluprácu s uznávanými organizáciami pôsobiacimi v oblasti druhého cyklu výroby odevov, akou je na Slovensku spoločnosť Ekocharita.–Naši partneri v jednotlivých krajinách majú skúsenosti s komplexným riadením výberového zberu textílií a sú schopní garantovať kvalitu vyzbieraných textílií a zodpovedať za ich odborné triedenie na opätovné použitie, alebo na recykláciu. S ich zapojením môže byť teraz aj naša zahraničná predajná sieť súčasťou procesu ďalšieho rozvoja smerom k obehovému hospodárstvu – povedala Ewa Janczukowicz-Cichosz, expertka na udržateľnosť v LPP.V rámci procesu zberu v predajniach značiek LPP – Reserved, Cropp, House, Mohito a Sinsay môžu zákazníci priniesť oblečenie, obuv a doplnky akejkoľvek značky, ktoré sa následne triedia a odovzdávajú ďalej v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva s textilom. V závislosti od stavu zozbieraných produktov sa tieto poskytujú na opätovné použitie, upcyklujú alebo recyklujú. Produkty, ktoré sú vhodné na použitie, dostanú druhý život. Časť zisku z každého kilogramu vyzbieraného oblečenia je venovaná občianskemu združeniu Svetielko nádeje, ktoré poskytuje pomoc a podporu deťom so závažnými, najmä onkologickými ochoreniami a ich rodinám. Viac informácií ako zber na Slovensku prebieha, nájdete na stránke www.lppslovakia.sk/zber – Selektívny zber, triedenie a zaraďovanie do druhého okruhu sú neodmysliteľnými prvkami cirkulárnej módy. Naše partnerstvo s LPP na Slovensku dokazuje, že zmeny v oblasti obehovej ekonomiky nastávajú na trhu bez ohľadu na to, či takéto regulácie na danom trhu platia alebo nie – povedal Tomáš Štefančík, obchodný riaditeľ Ekocharita.Zoči-voči súčasným klimatickým výzvam sa úloha podnikania nekončí predajom oblečenia zákazníkom. Preto LPP, ako výrobca, chce prevziať zodpovednosť za textílie, ktoré vyrába. Okrem zavedenia zberu použitého oblečenia má spoločnosť LPP v úmysle recyklovať vyzbierané polyesterové odevy pomocou technológie textil-na-textil, čo je v súlade aj s predpokladmi smernice EÚ o odpadoch. V roku 2022 spoločnosť nadviazala partnerstvo s poľským start-upom Use Waste, ktorý pracuje na vývoji inovatívnej metódy výroby priadze z polyesterového textilného odpadu. V súčasnosti projekt opustil laboratórnu fázu a prebiehajú ďalšie práce na technológii textil-na-textil. V roku 2023 spoločnosť LPP vyčlenila na tento účel 230 tisíc EUR. Viac informácií o prístupe skupiny LPP k udržateľnému rozvoju nájdete na webe lpp.com Informačný servis