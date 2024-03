Štyri krajiny Európskej únie podporujú vznik palestínskeho štátu. Údajne je to jediný spôsob, ako dosiahnuť mier

22.3.2024 (SITA.sk) - Štyri krajiny súhlasia s uznaním palestínskeho štátu, akonáhle na to budú „vhodné podmienky“ a „okolnosti môžu prispieť k úspešnému mierovému procesu“. Referuje o tom web The Guardian, podľa ktorého do tohto kvarteta krajín patrí Írsko, Malta, Slovinsko a Španielsko.„Spolu so (Španielskom, Írskom a Slovinskom) sme sa dohodli, že uznáme palestínsky štát, keď budú vhodné podmienky a okolnosti môžu prispieť k úspešnému mierovému procesu,“ povedal maltský premiér „Zhodli sme sa tiež na potrebe okamžitého prímeria, prepustenia rukojemníkov a zvýšenia humanitárnej pomoci do Pásma Gazy,“ dodal.Premiéri spomenutých krajín EÚ v spoločnom vyhlásení uviedli, že sa zhodujú v tom, že „jediný spôsob, ako dosiahnuť trvalý mier a stabilitu v regióne, je implementácia riešenia v podobe dvoch štátov, pričom Izrael a Palestína budú žiť vedľa seba v mieri a bezpečí“.